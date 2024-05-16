CITIZEN慶製表百年 複刻第一只懷表

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CITIZEN Series 8 890抗磁機械表，表盤採用「Ichimatsu市松紋」，5萬4800元。圖／CITIZEN提供

【中國時報 陶福媛】CITIZEN腕表歡慶製表100周年，特別複刻當年第一只CITIZEN懷表作為百年誌慶，外觀如實重現當年的第一只懷表，但採用更卓越的機芯和高科技鈦金屬表殼，品牌並分享當年CITIZEN的前身「尚工舍時計研究所」打造這只懷表時，特別邀請當時的東京市長後藤新平命名，以「永遠深受市民愛戴」為期許取名為「CITIZEN」，別具意義。

1920年代是日本邁入工業先進國家的關鍵時刻，當時為了打造足以與歐美舶來品的腕表時計，「尚工舍時計研究所」歷經6年的研發，終於在1924年打造百分之百「日本製」懷表，簡約的表盤設計、職人手工打磨拋光的工藝，為CITIZEN奠定良好的基礎和未來百年的發展方向。

懷表採用輕巧的鈦合金表殼，搭載Cal.0270手動上鍊機芯，歷經17天嚴格內部檢測，在不同溫度和環境下，仍達到平均日誤差-3至+5秒的精準度，超越瑞士官方天文台認證標準。懷表的表繩為日本「組紐」工藝，是江戶時代傳承迄今的Domyo「有職組紐道明」以日本純絲織成。

除了百年紀念懷表，CITIZEN也推出Series 8 890抗磁機械腕表，有以東京夜景為靈感打造的「Ichimatsu市松紋」藍面款和黑面款，以及櫻花花瓣為靈感的「櫻雲」粉金款，獨特的表盤飾紋和奢華粉金色調，充滿時尚感。

芝柏表（GP）今年新款桂冠（Laureato）系列Copper腕表，表盤為細膩的暖金色調，加上獨特的縱橫交織機刻紋和表圈鑲鑽，是奢華運動風腕表的代表作品。