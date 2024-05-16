《基金》520行情發威 主被動型台股基金搶戲

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【時報記者任珮云台北報導】新任總統上任倒數2個交易日，520行情已開始發威！台股連4日創高，今開盤後再度強噴逾300點，又再度寫下歷史新高紀錄。國泰中小成長基金經理人林靜怡表示，台灣最大的優勢在於AI題材極具競爭力，多數企業仍看好基本面在下半年重拾成長力道，且時逢美國總統大選政策性利多支持可期。另外，台積電(2330)4月營收表現亮眼，市場對AI與半導體信心大增，為台股AI議題持續延燒，後續台股應有多頭表現。

群益投信表示，台灣景氣對策燈號續呈綠燈，顯示國內景氣持續回溫。目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。展望後市，隨著全球商品貿易復甦，以及高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展，將有助延續出口成長態勢；投資方面，廠商對景氣展望逐漸好轉，有助帶動投資信心。

在基金挑選方面，林靜怡認為，相較於ETF需根據追蹤標的指數挑選成分股，主動型基金的優勢在於經理人專業的判斷，透過質化分析評估企業未來表現，能即時調整投資組合。建議投資人選擇購入主動型基金，以定期定額方式投入長期累積投資收益。

群益投信則認為，被動型ETF長期績效並不遜於主動型基金。以00919即將在5月換股、6月配息，選股策略中「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，5月會再精準布局今年配息率最佳的30檔成分股，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，投資人可逢低分批布局。