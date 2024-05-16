新北首次出動水下無人機 輔助下水道巡檢維護

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精進雨水下水道巡檢維護作業，新北市水利局今年首度使用水下無人機，參與雨水下水道浸沒段檢查任務，輔助雨水下水道的維護管理工作，優化作業環境同時也保護了下水道做工的人。

水利局長宋德仁表示，水利局面對各種型式的排水設施，傳統都以人力進行，作業人員必須在狹小、黑暗、潮濕及密閉等惡劣條件下工作，也往往都伴隨著人身安危之風險，即便步步維艱，也要落實防汛工作，今年特別導入水下無人機取代傳統人力，突破舊有思維，解決水下困境，這一切的過程與努力，都是為了確保市民生命財產安全，免受水患之苦。

水利局表示，在雨水下水道及其相關排水設施巡檢過程中，如抽水站的前池、進出水路或取水工等，常因其設施位置較為隱蔽、水深過深且有淤泥堆積情況，導致巡檢作業受阻，更加重了工作人員作業風險，然而，防汛整備刻不容緩，水利局於今年首度利用水下無人機於秀山抽水站進行水下排水設施檢查，透過雙4K高清鏡頭、智能測量及聲納定位等先進功能，能夠清晰地一覽水下設施，改善侷限空間作業風險同時，更節省了工作人力及時間，全方位提高巡檢效率，確保排水設施萬無一失。

宋德仁強調，要隨時保持排水設施功能正常不出意外，有賴於平時的檢查與維護保養，每一次的檢查維護，都背負著防汛安全重責大任，不容許有任何一絲閃失，水利局將既有的防汛整備作業持續落實，亦不斷提出創新精進作為，蓄勢待發，為即將來臨的汛期超前部署。