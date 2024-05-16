客戶變對手？盛極而衰？輝達到年底恐跌這麼多

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【時報編譯柯婉琇】DA Davidson分析師Gil Luria表示，輝達（Nvidia）股價不可能永遠一直飆漲，隨著對其GPU的需求轉弱，該晶片巨頭終將面臨反轉之苦。

Luria在接受BNN Bloomberg訪問時表示，輝達股價短期內可能不會大幅回落，其上一季的獲利可能「棒極了」。他預估輝達上季營收可能超過250億美元。

輝達將在下周三（5月22日）美股盤後發布財報。

但Luria警告，就長遠來看，輝達「盛極而衰」是無可避免的事，因為該公司將在未來幾年面臨更多競爭，甚至將面臨來自於自家客戶的競爭，「我們不像其他人那麼樂觀，因為我們看的是前景，明年會發生什麼？2026年會發生什麼？我們認為有越來越多證據顯示這種榮景無法繼續下去，每當一家公司從市場上賺這麼多時，競爭就會隨之而來，而就輝達而言，其競爭將來自於其客戶」。

Luria表示輝達大部分業務來自5個最大的客戶：亞馬遜、Meta、微軟、Alphabet和特斯拉。在這場AI競賽中，這些公司也是最大的競爭對手。據媒體報導，蘋果和微軟等科技巨頭都在自行開發AI晶片。雖然輝達有些客戶正在囤積其GPU，但需求最終一定會耗盡。我們的預期遠低於業界這些年來普遍的預期，我們的看法是總有一天營收會開始下滑，一旦這種情況發生，輝達股價將出現大跌走勢。

Luria是華爾街少數看空輝達的分析師。此前他曾喊出到今年底，輝達股價將下跌多達20%的驚人預測，稱該公司不太可能一直保持快速成長。

受惠於生成式AI聊天機器人ChatGPT引爆的AI狂熱，輝達股價在過去一年半飛速上漲，在過去5個月內就幾乎翻漲一倍，市值僅次於微軟和蘋果，使一些分析師對輝達的估值是否已經過高越來越感到擔憂。