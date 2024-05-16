《產業》戴爾PowerEdge伺服器 支援從雲到端的工作負載

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【時報記者任珮云台北報導】戴爾集團（DELL）推出4款新的伺服器，包括Dell PowerEdge R670 CSP版與R770 CSP版伺服器，Dell PowerEdge T160 與R260伺服器。為了滿足多樣性需求，這些新款Dell PowerEdge伺服器提供高效配置，將簡化包括各種規模的雲端服務供應商、小型企業及邊際營運商的組織營運。隨著新伺服器效能的提升，客戶即可具備足夠的運算能力來處理各種工作負載。

新款Dell PowerEdge R670 CSP版與 R770 CSP版伺服器為雲端服務供應商提供了針對高效能運算的最佳效能，包括高密度與可擴充的雲端工作負載，如虛擬化與數據分析。此外，客戶可以透過戴爾搶先體驗計畫，評估這些新伺服器設計，使雲端服務供應商可以在上市第一天就開始擴大生產。

這些伺服器採用智慧冷卻技術設計，具有高效節能的特點，並能智能適應不斷變化的環境。前端I/O的精巧外型尺寸適合冷通道維護與多功能配置，使伺服器更容易部署和維護。

Dell PowerEdge T160與R260伺服器兩款伺服器均搭載了Intel Xeon E-2400處理器，相較於上一代效能提升了一倍。T160是尋求在邊緣設置進行即時資料處理之組織的理想選擇，而R260適合部署近邊際虛擬化，可將延遲最小化至50%。T160與R260配備了過濾器外殼，可以在惡劣環境下，保護內部硬體不受灰塵與油脂顆粒影響，有助於確保氣流暢通，以達到更好的效能與聲音效果。

這些伺服器採用智慧冷卻技術設計，具有高效節能的特點，並能智能適應不斷變化的環境。前端I/O的精巧外型尺寸適合冷通道維護與多功能配置，使伺服器更容易部署和維護，是專業資料中心的理想選擇。擴展了業界最暢銷的伺服器產品組合，為Dell PowerEdge 部署的任何地方提供效能與效率升級。這些伺服器對戴爾所有規模的客戶而言，都代表著最新一代的伺服器創新。

為了滿足多樣性需求，這些新款Dell PowerEdge 伺服器提供高效配置，將簡化包括各種規模的雲端服務供應商、小型企業及邊際營運商的組織營運。隨著新伺服器效能的提升，客戶即可具備足夠的運算能力來處理各種工作負載。

在Intel Xeon 6 Efficient核心處理器首次問市之後，客戶將會發現相較於上一代的產品，機架效能提升了2.3 倍[i]。這些伺服器配備了 OpenBMCTM 的Dell開放式伺服管理器，可以簡化管理大型、異質環境的開放式生態系統。

Dell PowerEdge 產品組合中的模組化硬體系統 (DC-MHS)架構，此DC-MHS技術規範藉由將伺服器標準化、改進設計和提高客戶選擇性，以便能更輕易的將伺服器整合至現有基礎架構中。作為開放式運算專案的一部分，DC-MHS為戴爾與英特爾等六家公司的合作成果，聚焦於重新設計硬體技術，使資料中心、邊際與企業基礎架構更具互通性。

Dell PowerEdge T160 與 R260 伺服器為尋求功能強大、緊密配置的小型企業與遠端辦公室提供精巧的運算方案。可堆疊的 T160的佔地面積幾乎減少了一半(42%)，透過增加永續材料使用（包括未塗漆的金屬機殼）從而實現減少碳足跡。相較於上一代的伺服器，電力效率提升了23%。R260也減少了24%的佔地面積，增加其多功能性。