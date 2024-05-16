下雨天公車漏水、站牌廣告近滿版 南市議員盤點缺失盼改善

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台南市議員周嘉韋今天在市議會總質詢，出示「外面下大雨、公車下小雨」影片，指接獲學生反映上車前把雨傘收起來，上了公車才發現根本不該收傘，他質詢交通局長王銘德怎麼會有這種情形？王銘德說，1個月全面完成公車盤點，並擬訂計畫通案檢查，要求業者改善。

針對周嘉韋質疑「颳風下雨的大眾運輸」，王銘德說，過去偶爾也有民眾陳情，在下雨天搭公車時，發現公車妥善率不佳，他說，公車是業者營運必要工具，管理上也會督導、要求妥善率完整，除針對「公車下小雨」個案處理外，也會通案查核要求，營運不妥善都有罰則，要求改善如未改善是有罰則的。

交通局公共運輸處則表示，4月降雨期間，接獲多起學生反映公車漏水，目前都已修好了。周嘉韋表示，公車設備品質是最基本的要件，就他了解，不只1輛公車有這種情形，要求全面檢查、改善，不要到了雨季又有投訴公車漏水，這就麻煩了。王銘德強調，會以專案處理，全面盤點預計1個月完成。

他也質疑，部分公車站牌滿布廣告招牌，讓路人看不出來到底哪裡有公車站牌資訊，根本就是「長得像公車站的廣告招牌」，他舉成大醫院站掛滿「美胸」照片，找好久才找到公車資訊，他說，可以政令宣導、可以做廣告，但公車資訊只剩20分之1，誰看得出這是公車站牌？」要求加快檢討進度。

王銘德解釋，這是舊式公車站牌作法，新式站牌也正針對廣告招牌逐步檢討，對於廣告配置版面誰為主、誰為輔，以提供搭乘路線、停靠站等資訊為主，剩餘空間再來放廣告。