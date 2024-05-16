《其他電》萬潤Q1獲利飆第3高、4月營收登峰 今年拚逐季揚

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【時報記者林資傑台北報導】自動化設備廠萬潤(6187)受惠客戶需求復甦，2024年首季業內外皆美帶動營運強彈，稅後淨利三級跳增至1.7億元、每股盈餘2.07元，雙創同期新高、歷史第三高，且4月營收續登3.32億元新高，法人看好今年營運逐季走揚，全年獲利有望挑戰新高。

萬潤股價年初漲勢凌厲，3月初觸及305.5元新天價，3個月飆漲達1.16倍，隨後於202.5～291元區間高檔震盪，近期於215元附近盤整。今（16）日開高後在買盤敲進下放量勁揚6.88％至233元，截至午盤維持逾4％漲勢。不過，三大法人本周偏空操作，迄今賣超368張。

萬潤2024年首季合併營收7.23億元，季增達95.45％、年增達近2.18倍，創同期新高、歷史第五高。營業利益1.82億元，季增達近1.49倍、年增達近14.02倍，創同期新高、歷史第四高。毛利率51.69％、營益率25.27％，分創歷史第五高及近11季高。

在營收規模顯著恢復、本業獲利強勁反彈，配合匯兌收益挹注業外收益同步跳增逾15倍、亦創同期次高助攻下，萬潤首季稅後淨利1.7億元，季增達近1.63倍、年增達11.27倍，每股盈餘2.07元，創同期新高、歷史第三高。

萬潤先前法說時表示，隨著景氣逐步復甦、客戶庫存去化告一段落，配合AI應用帶動2.5D/3D等先進封裝製程需求強勁下，對2024年營運好轉樂觀看待，認為AI相關應用為主動能，被動元件可能下半年才會回升。

在客戶擴產帶動設備需求增加下，萬潤4月自結合併營收3.32億元，月增7.92％、年增達近3.01倍，連2月改寫歷史新高。累計前4月合併營收10.56億元、年增達近2.4倍，法人看好5、6月營收可望持穩高檔，帶動第二季營收續揚。

法人認為，萬潤掌握晶圓代工及封測龍頭廠訂單，受惠2.5D/3D先進封裝擴產需求，相關業務今年將展現強勁成長力道，配合被動元件市況亦可望逐步復甦，看好萬潤今年營運逐季走揚，全年獲利有機會挑戰2021年創下的5.41億元紀錄。萬潤不評論法人評估數據。