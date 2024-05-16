《金融》5月份美銀美林經理人報告 樂觀情緒創30個月新高

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【時報記者任珮云台北報導】綜合彭博資訊等外電新聞援引5月份美銀美林經理人調查報告顯示，5月受訪經理人的樂觀情緒達到2021年11月以來的高點，主要受到降息預期所激勵，而非企業獲利所帶動。8成經理人預期下半年將啟動降息且預估未來一年降息2次以上，並認為未來一年經濟不會陷入衰退，因此持續加碼股票。除了美股之外，經理人持續看好日股及歐股，且仍認為價值股表現將優於成長股，但大型股表現將優於小型股。此外，有超過5成的經理人表示財政政策「刺激過度」，顯示政府支出所帶來的「順風」已達到高峰。

5月份經理人的股票配置由淨34%加碼持續上升至淨41%加碼，對美股及科技股分別攀升至淨12%及淨25%的加碼，對日股及歐股則分別有淨20%及淨18%的加碼，對銀行股維持淨5%加碼。此外，經理人對債券配置上升7%，而對高品質債的看好度較上月有所提升。就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為醫療與科技。

就風險面而言，5月高通膨仍為經理人最關注的尾端風險，其次為地緣政治惡化及經濟硬著陸。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，看多美元則擠下放空中國股票居次。

以上資料依據彭博資訊，五月份美銀美林經理人調查於5/3~5/9進行，對管理6420億美元資產的245位經理人進行調查。