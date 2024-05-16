桃竹苗分署成功輔導創業好咖 「赫曼咖啡」再創事業新紀元

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為協助女性創業發展微型企業、提升競爭力，勞動部推動「微型創業鳳凰貸款」以「負擔輕」、「免擔保」、「有輔導」、「重培訓」、「有配套」等創業服務，提供創業陪伴服務、貸款利息補貼等措施，一圓女性創業夢，新竹「赫曼咖啡烘焙體驗工廠」創辦人彭念譁，運用勞動部創業資源，建構友善就業環境，並成功拓展事業版圖。

位於新竹佔地600坪的「赫曼咖啡烘焙體驗工廠」不僅是座生豆、烘豆、自動包裝的工廠外，也是擁有3各樓層的觀光休憩空間。同時，「赫曼咖啡」也發揮企業的永續影響力，讓參訪民眾透過導覽人員解說、體驗職人工作並認識咖啡產業，讓民眾除了願意購買產品之外，更能了解產品背後的發展歷程。

彭念譁與王進忠夫妻經營「赫曼咖啡」15年來，夫妻兩人從6坪大小的櫃位進階到中小型企業，員工人數2人成長至20人，「赫曼咖啡」成為員工引以為傲的公司，但回顧一路走來各種艱辛與挑戰歷歷在目。創業初期在竹北家樂福5樓停車場內僅6坪的小櫃位，主要業務為咖啡豆烘培批發零售及咖啡機銷售，最慘澹的日子，曾一天銷售額為0!

夫妻倆眼看創業資金即將燃燒殆盡，偶然發現政府資源「微型創業鳳凰」官網，在98年向桃竹苗分署申請「微型創業鳳凰貸款」，政府提供系列性創業服務，包含創業課程知識加持、顧問諮詢全程陪伴、協助建置商品行銷網絡與資源轉介等配套措施，並於當年度成功獲貸最高額度100萬元，緩解念譁與進忠夫妻燃眉之急。在顧問長期陪伴輔導下，99年獲頒勞動部「微型創業楷模」獎座，也創造「赫曼咖啡」的品牌故事，並將經營觸角延伸，從選豆、烘豆、開店規劃與創業輔導等領域，成功擴展創造更多商機，念譁特別感謝勞動部提供的資源挹注，讓創業者真的可以實際擁抱夢想順利圓夢，也助企業永續創新綻放新風采。

桃竹苗分署長賴家仁表示，女性常因「結婚」、「生育」、「照顧家人」等因素退出勞動市場，為了提高女性勞動參與意願，勞動部除「微型創業鳳凰」外，自112年推動「婦女再就業計畫」，協助婦女重返職場最有力資源，透過各項獎勵措施，提升婦女就業意願、排除就業障礙，讓婦女能平衡家庭與工作。如有就(創)業需求，歡迎洽詢「勞動部勞動力發展署桃竹苗分署」網站 https://thmr.wda.gov.tw查詢相關資訊。