史葛洛率加拿大就職慶賀團 外交部表歡迎

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520將至，不少外賓將來台參與新總統賴清德就職典禮。對於加國國會慶賀團來訪，外交部16日表示，是對民主台灣支持與肯定；加國代表認同台灣是民主的燈塔，並表示將致力協助台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

外交部長吳釗燮於15日晚宴歡迎加台國會議員友好協會會長暨加拿大聯邦眾議院國際貿易委員會主席史葛洛（Judy Sgro）所率領的加國國會「我國正副總統就職慶賀團」一行11人。

外交部說，吳釗燮誠摯歡迎訪團一行來訪，並感謝加拿大自2022年發布「印太戰略」以來，多次以具體行動表達對台海和平穩定的重視；加國國會支持台灣參與國際社會不遺餘力，讓台灣人民感受到國際友人的溫暖情誼。該次來台出席我國總統副總統就職典禮，更是對民主台灣的支持及肯定，深具意義。

史葛洛表示，台灣是民主的燈塔，在公衛等各項領域享有舉世欽羨的實力，加國國會將持續支持台灣參與國際組織；欣見台加雙方於去年簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），接下來將致力協助台灣申請加入CPTPP。台加關係奠基在民主、自由及人權等共享價值，加國國會將持續給予台灣跨黨派的強勁支持。

外交部說，吳釗燮於席間以晚宴菜餚說明中國大陸先前無預警禁止我國石斑魚進口情形，強調台灣及民主夥伴應相互支持，共同對抗威權主義經濟脅迫。

外交部說，加國自發布「印太戰略」以來，不斷強化台加夥伴關係，雙方在經貿、公衛、科技及原住民議題均建立良好合作關係。