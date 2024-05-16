醫科生懂哲學、認民主 中研院人文講座耕耘10年

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跨領域學習的難度，連教學都困難。國立陽明大學（現國立陽明交通大學）、臺北醫學大學與國防醫學院共同開設的「中研院人文講座」核心通識課程，自2014年啟動迄今10年，參與教學的中研院多所研究員們16日回顧教育經驗，每個人都十分有感。中研院秘書長、經濟所特聘研究員彭信坤說，在經濟研究領域3、40年了，為了教生醫大學生認識經濟學，備課時間遠比教課時間多更多。

中研院人文講座16日舉辦「再出發：中研院人文講座十年成果發表會」，計畫主持人中研院中國文哲研究所研究員李育霖並宣布，在原有基礎上，進一步推出6個新課程，全是整合跨領域多元議題 的微學程，根據近年國際情勢、公共議題及學生回饋，重新推出6個架構完善、更貼近社會脈動的微學分學程，分別為「文化感性」、「生命政治」、「民主與異議」、「生命的技藝」、「政經治理」與「臺灣／海洋／南島」。

彭信坤致詞時指出，人文講座歷經草創、增加合作夥伴，不斷擴大陣容，「在科技日新月異的大環境下，使人文素養成為新世代得以自我定位、看得更廣更遠的助力」，歷經COVID-19疫情考驗，「人文講座」逐漸發展成突破時間與空間限制、能容納更多學生、於教學方法與教材皆更有彈性的線上課程。

中研院人文講座採「講座授課」與「分組討論」雙軌並行的教學方式，課程涵蓋社會與經濟、歷史與文明、科技與社會、藝術與文化、哲學與心靈、倫理與道德思考6大主題。由中研院人文社會科學組12個研究所通力合作下，迄今已開設267門課，邀請到80位研究人員授課，包含3位院士、48位研究員及29位副研究員，師資陣容浩大。

該講座目前運用中研院預算及上述3校的資源，修課學生共計5,560人次，李育霖說明，課程進行透過跨領域的探索，學習自我表達與溝通、掌握社會脈動，乃至增進對社會人生的認識。國防醫學院校長陳元皓16日親自與會，表示自己不僅代表校方，還是選過此課程的學生家長，他的一雙子女分別就讀國防醫學院、陽明交大醫學院，每次選課線上「像搶演唱會的票」的用力，讓他非常驚奇。

陳元皓說，此系列課程設在大一、大二，是醫科學生正在醫科知識萌牙的時候，學生在上完課後，能做出方方面面的獨立思考能力、有效的表達能力、充份溝通的能力，了解社會趨勢的能力，特別是現在的醫學不只治療疾病，更要考慮社經背景，和家屬站在同樣的水平一起思考，更為突顯跨領域學習的重要性。

中研院表示，曾修讀「本土心理與文化療癒」課的陳欣園同學感性說道，「即便我們崇尚科學，在生活中仍需以人文的知識解決問題，此門課即提供了很多解答。」國防醫學院任柏叡同學亦指「道德與法律中的批判思考」課對其意義重大，帶給生醫學生許多啟發。