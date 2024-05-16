百貨日本美食展開打 和牛炸肉餅、章魚腳買1送1 消費抽黃金

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端午節將近，百貨觀察送禮市場相較以往熱絡，加上民眾瘋出國喜愛遊日韓，因此特別舉辦「日本展」開賣各式當地美食及伴手禮等，限時消費還有福利可享，一解出國採購的慾望。

天母大葉高島屋5月16日至5月29日特別舉辦「日本美食工藝大賞展」與「金門物產展」，提供消費者多元送禮選擇外，並首次推出「大葉高島屋APP線上購」，在APP上也可預購星級飯店粽。活動期間館內刷大葉高島屋聯名卡單筆滿1200元贈200元APP線上購物專屬抵用券，全館累積消費滿10萬元，還可抽市價約8萬元的1英兩金條、市價3萬6900元的iPhone 15 pro，或1萬元電子抵用券，預計今年整體端午業績有望成長2成以上。

大葉高島屋首推APP線上購，嚴選富錦樹、六福美饌、上海鄉村等10家星級名店粽、精品禮盒，以及金門物產展的在地人推薦隱藏版伴手禮，指定時間內部份商品預購還可享早鳥7折起優惠；另位在地下一樓中央水族廣場「金門物產展」，現場販售金門十大伴手禮百年老店-馬家麵線、陳金福號貢糖等知名好吃、好用特產。

五樓DOZO Market「日本美食工藝大賞」推薦「青森海鮮食堂」的海鮮串燒現場實演，跟手臂一樣長的明太子帝王蟹棒、廣島大牡蠣都是必嚐的涮嘴美味；初登場的「上洛桂」，則帶來日本職人現場手作髮圈、耳環等飾品工藝；此外，大葉高島屋為迎接30週年，5月16日至19日APP會員單筆滿3千元贈3百元電子券，6月2日前不同波段滿額送好禮，單筆滿千元起即可擁有。

台茂購物中心5月16日於至5月26日推出「狂歡520 購愛你」檔期，推出5家信用卡滿額禮加上卡友禮，當日消費滿888元，即贈專屬卡友禮100點。另外也在29日前打造桃園最大「日本美食物產展」，佔地百坪，集合來自日本各地的美食與特產攤位，從北海道吃到沖繩各地的明星食品，打造出別具特色的日本商店街，像是職人實演美食「牛嶋」使用最頂級A5等級和牛做的和牛肉串燒，以及北海道「函館菓子工坊」起士蛋糕、貝比蜂蜜蛋糕、可麗餅等甜點；受歡迎的人氣排隊店「七福神鯛魚燒」、烤糰子蕨餅等。

本次日本展特別配合台茂線上購物，推出限時限量商品線上下單，線下取貨，享買一送一的優惠，有和牛炸肉餅、炙燒章魚足及日式糰子可以選擇。最後，5月18日10：00-16：00也舉辦公益親子動物嘉年華，為桃園國際青年商會主辦，由桃園動保處及青年局協辦活動，現場有毛孩cosplay、寵物溝通師、寵物選美秀等豐富多樣寵物相關活動。