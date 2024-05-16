噪音擾民盼加強執法密度 基市環保局：已增聲音照相設備

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

非法改裝汽機車常造成嚴重的噪音，不少民眾都支持市府透過科技執法查察相關案件。議員指出，基隆市近來聲音照相科技執法的場次及查察的數量都較往年為少，要求環保局能夠加強執法密度。環保局表示，已經強化了人力及包括AI辨識在內相關的設備，未來將增加7套固定式聲音照相科技執法設備。

市議員陳冠羽指出，他去年提出基隆需要「好眠城市」，肯定環保局願意加重裁罰金額，但從業務報告中發現聲音照相科技執法的場次密度下降，每月全市可能只有2場次，且未見北北基桃跨縣市噪音稽查執法情形。長期以來噪音科技執法設備及人力都急需改善。

陳冠羽指出，今年度的總預算中環保局編列7台固定式聲音照相執法設備，但業務報告沒有說清楚改善及採購進度。噪音問題常造成民眾的困擾，但近年來環保局聲音照相科技執法的場次及查察的結果都直線下降，要求環保局說明原因。

環保局長馬仲豪表示，目前環保局目前仍與警方合作進行聲音照相科技。主要原因是警方人力較多，因為尤其是針對深夜噪音的部分，確實是以警局的力量為主。

另外，環保局表示，科技執法密度下降的原因一部分是因為天氣的因素，另外，今年初也因為相關標案流標，才導致執法密度下降。以4月分來說，環保局已執行了11個場次的聲音照相執法。除去年總預算已經編列了7套固定式聲音照相設備，市府已向環境部申請外。也將加入AI辨識管理系統。

馬仲豪指出，AI人工智能辨識系統的加入，將可以有效地節省環保局執法的人力，透過AI的投入，相關的資料可以直接傳達到相關系統的後台，直接開出罰單。