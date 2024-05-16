會考、廟會周末齊登場 南市警急協調遶境保持靜音

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國中會考18日、19日登場，台南共有18個考場1萬5000多名考生，其中東區、北區、中西區與南區就有5個，不過鬧區這2天仍有4場廟會遶境，警方急協調廟方在經過考場附近時，禁止放炮且保持靜音，以免影響考生作答。

國中會考本周六、日登場，首日上午8時30分到下午4時40分，第2天考到中午，市中心有台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中與台南高商等5座考場。許多家長心繫考生應試心情，都會陪同到場，警方除了要維持考區場內秩序，考場外的噪音也是重點。

台南市是眾神之都，中西區、北區廟宇密集度冠全台，18日包括南廠代天府保安宮遶境、嘉義太保蔡家進香回鑾遶境、善化慈星公遶境，19日有西港慶安宮遶境。2天共計4場廟會

4場廟會中，首日以南廠保安宮動員350人最多，次日的西港慶安宮遶境聲勢最大，約有17陣頭1408人，廟會路線雖未經過考場四周，但仍會經過附近路段。

警方近日緊急會同地方區公所，告誡各廟會的主導寺廟，遶境過程嚴禁燃放鞭炮、勿敲鑼打鼓製造聲響，避免影響考生作答心情，違者將嚴格取締，獲各廟會同意遵守。

仍有家長不放心，直言考生當天的臨場表現影響一生，外在影響應盡量避免。對傳統信仰習俗與現代生活秩序衝突，警方也感到頭疼。