嘉義咖啡節5／18舊監宿舍群登場 消費集點換專屬圖騰咖啡杯

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2024嘉義咖啡節5月18、19日在舊監獄宿舍群登場，有30家以上的品牌咖啡共襄盛舉，有市集、音樂、講座、DIY手作咖啡，消費集點可兌換嘉義咖啡節公仔圖騰的咖啡杯，市長黃敏惠揪大家來嘉喝咖啡，體驗從日本時代發展至今的嘉義市獨特咖啡文化。

今年嘉義咖啡節結合嘉義木都文化與永續發展理念，活動升級，以咖啡策展推出「Side by side」傳遞永續理念，並與嘉義大學咖啡研習社合作辦理2024「覺戰」全國大專手沖咖啡交流賽。

嘉義市工商發展投資策進會表示，兩天活動還有市集、音樂、講座、DIY手作體驗，知名咖啡職人吳連銘、曾伊慧開講，創作歌手王彙筑等人開唱，還有青年創業的風格咖啡店、阿里山咖啡莊園、手作甜點、家樂福等30多家品牌業者參與，本月18、19日下午3點到晚上8點開市。

黃敏惠表示，1918年日本人在紅毛埤成立園藝試驗場嘉義支場，種植咖啡，嘉義市與咖啡有百年歷史淵源，目前咖啡店的密度全台第2，去年開始舉辦咖啡節，為產地與消費市場搭起平台，讓嘉義市成為嘉義咖啡的門戶並帶動地方觀光。

黃敏惠還提到嘉義市特色咖啡店林立，各有風格，當中蘊藏在地青年無限的熱情、創意與活力，為嘉義市注入源源不絕的生命力，邀請大家一起走入木都感受咖啡生活的風格魅力。

嘉義市工策會總幹事許燿宏說，今年嘉義咖啡節超有「植感」，活動地點在富有木都意象的「舊監獄宿舍群」，用綠意植栽妝點老屋空間，咖啡永續展Side by side與OSCAR淨零排放韌性供應鏈聯盟合作，介紹咖啡豆子品種、產地來源、種植方式、貿易途徑，喝咖啡也能關注地球永續發展。