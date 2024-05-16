海空聯運 觀光軋一腳 「這族群」強勢回歸 39檔強強滾

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台股今（16）日隨著台積電上揚開高，盤中高見21,515.52點，上漲近370點，之後漲幅收斂，收盤報21,304.26點，上漲157.05點，漲幅0.74％，成交量5,271.54億元。

台積電盤中站上856元新高，盤中承壓翻黑，最後一盤再拉高小漲0.24％，收在841元，鴻海開高走低，盤中挑戰180元未果後一路下滑，收盤上漲0.59％，收在171.5元，聯發科站穩腳步，上揚3.03％，收在1,190元。

營建股搭著MSCI題材強勢回歸，大將、聯上發、皇昌、鼎固-KY、富裔等漲停作收，海悅一度攻上漲停，收盤大漲9.64％，永信建上揚8.88％，名軒、達麗、皇普、國產一起收紅。

觀光股為520行情暖身，山富、五福、寒舍登頂，燦星旅、易飛網、雄獅、鳳凰、雲品、國賓、晶華、夏都、富野、亞都等同步走高，「航空雙雄」華航、長榮航一起高飛，分別上漲4.84％、2.78％。

航運股休息再上，長榮上漲6.63％，陽明上揚3.78％，成交量逾30萬張，居上市個股之冠，萬海黑翻紅，收盤漲幅也有1.99％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計科風、鼎固-KY、能率網通、其陽等39檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以運輸、營建類股波動最大，分別上漲3.62％、3.56％，電腦、電機類股跌幅明顯，兩類皆下跌0.43％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達9.94％的有11檔，當中有9檔漲停，收盤漲幅前十名依序為攸泰科技（6928）、億而得-創（6423）、太空梭（2440）、科風（3043）、鼎固-KY（2923）、圓剛（2417）、吉茂（1587）、佳能（2374）、凌通（4952）、艾姆勒（2241）。

上市股跌幅超過3.83％的有11檔，當中無個股跌停，收盤跌幅前十名依序為遠百（2903）、佳必琪（6197）、訊芯-KY（6451）、所羅門（2359）、碩天（3617）、長華*（8070）、東華（1418）、六方科-KY（4569）、富世達（6805）、復盛應用（6670）。

上市成交量前10名個股依序為陽明（2609）、華航（2610）、鴻海（2317）、長榮航（2618）、燿華（2367）、所羅門（2359）、藍天（2362）、緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）。

上櫃股有10檔達9.75％以上漲幅，當中每檔皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為其陽（3564）、能率網通（8071）、雅茗-KY（2726）、金麗科（3228）、能率（5392）、雷笛克光學（5230）、先進光（3362）、正能量智能（5348）、桓達（4549）、山富（2743）。

上櫃股有10檔有4.36％以上跌幅，當中有1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為伯鑫（6904）、世紀（5314）、健椿（4561）、駿吉-KY（1591）、倉和（6538）、及成（3095）、淳紳（4529）、廣寰科（3287）、信紘科（6667）、上詮（3363）。

上櫃成交量前10名個股依序為上詮（3363）、擎亞電子（8096）、金居（8358）、協易機（4533）、能率（5392）、鈺創（5351）、世界（5347）、廣運（6125）、波若威（3163）、茂綸（6227）。