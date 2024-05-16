中國工商銀行前副行長受賄 張紅力「官迷心竅」罪行曝光！

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大陸央視新聞報導，大陸最高人民檢察院16日透露，中國工商銀行前黨委委員、副行長張紅力涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關偵辦。日前，經最高檢指定管轄，浙江省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張紅力作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。此前，張紅力因騙取博士學位，利用公權力設租尋租，已被開除中共黨籍。

報導稱，中共中央批准，中央紀委國家監委對中國工商銀行股份有限公司前黨委委員、副行長張紅力嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，張紅力喪失理想信念，背離初心使命，官迷心竅，結交政治掮客，搞利益交換，撈取政治資本，搞迷信活動，閱看存在嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，無償使用管理服務對象飛機，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規組織公款宴請，公款旅遊；違背組織原則，徇私錄用調整幹部，騙取博士學位，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；違規收受禮品，借用管理服務物件住房，違規使用公務車、報銷個人費用，離職後違規任職；毫無紀法底線，利用公權力設租尋租，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額財物。

張紅力嚴重違反中共黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依有關規定開除黨籍；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法偵辦，所涉財物一併移送。