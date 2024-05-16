《半導體》易華電Q1業外助攻轉盈 Q2營運續好轉

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【時報記者林資傑台北報導】捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)受惠面板客戶回補庫存需求，2024年首季營運顯著好轉，本業虧損收斂配合業外收益挹注，使整體營運維持獲利，稅後淨利0.22億元、每股盈餘0.27元。隨著4月營收登近22月高，公司預期第二季營運將較首季好轉。

易華電2024首季營收4.91億元，季增5.12％、年增達40.63％。營業虧損364萬元，虧損季減達87.87％、年減達92.87％。配合業外較上季顯著轉盈、年增20.73％挹注，使稅後淨利0.22億元、每股盈餘0.27元，較去年第四季及同期轉盈，自歷年次低回升。

易華電表示，首季營收回升主要受惠面板客戶回補庫存需求，帶動毛利率「雙升」至7.04％的近7季高，營業虧損顯著收斂，營益率回升至負0.74％。業外收益0.31億元，主要受惠匯兌收益0.23億元挹注。

易華電4月自結營收1.85億元，月增6.37％、年增達31.67％，為近22月高。累計前4月營收6.77億元、年增達38.06％，自近5年同期低回升。公司表示，面板業庫存水位屬於相對低檔，雖然客戶下單仍以短急單型態居多，但維持第二季營運將較首季好轉預期不變。

展望2024年面板需求面，易華電指出，奧運及歐洲盃有望帶動面板需求成長，供給端面板的理性生產，使面板價格有望持穩反彈，產業分析機構報告顯示需求在第二季有機會逐步進入上行景氣循環。

易華電指出，公司歷經8年的技術研發，已成功開發出雙面法COF、Mini/Micro LED載板，並進一步開發其他各式應用IC載板。且今年雙面法Micro LED載板開出產能已接單20萬條，生產將滿載至明年首季，公司正積極擴產，以因應客戶來年需求。

易華電表示，單面法技術產品為公司維持穩健營運的基礎，新開發的雙面法產品則是未來營運成長動能，兩種技術的產品相互搭配，可望使公司經營績效更穩固。隨著機台於明年中裝機，雙面法產能瓶頸在明年下半年可望有效改善，為營運帶來較顯著貢獻。