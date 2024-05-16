運動科技產學合作計畫期中成果亮眼　帶動新興產業商機

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為落實「台灣運動×科技產業策略（SRB）會議」所提出的「台灣運動×科技行動計畫—Sports Everywhere」自111年起推動「運動科技產學合作計畫」，旨在透過產學合作，推動民眾運動風氣，提升專業運動選手的競技能力，並期望能夠使台灣運動科技產業向上發展。

國科會產學處於5月14日假國立臺灣師範大學，舉辦運動科技產學合作計畫112年期中成果交流會暨113年計畫徵件說明會，邀請對運動科技有興趣產學研及業界共襄盛舉，參與人數近120人，共同見證運動科技創新與進步。

本次活動由產學處許增如處長及計畫召集人國立臺灣師範大學陳美燕教授為此次期中成果發表揭開序幕，首先由112年獲補助5組計畫團隊上台分享，包括國立臺灣大學洪一平教授、國立臺灣師範大學相子元教授、臺北市立大學曾國維教授、國立成功大學林麗娟教授、淡江大學黃谷臣教授，展示研究成果並分享計畫執行的經驗與挑戰。

國立臺灣大學洪一平教授團隊與合作企業未來市股份有限公司提出的「結合社群媒體之虚擬太極拳學習系統」，利用VR與XR鏡術，結合太極拳的教學提供兼具娛樂化的學習系統。國立臺灣師範大學相子元教授團隊與巨大機械以「應用踩踏科學於運動及健康」為題，針對不同領域的自行車踩踏的應用情境，開發智慧騎乘姿勢調整、智慧踏車運動復健兩項智慧系統。

臺北市立大學曾國維教授與阿瘦實業股份有限公司、小霸王有限公司、力康健康事業股份有限公司進行跨域整合研發智慧高爾夫球鞋，除步態偵測即時提醒調整外，未來將透過app連結為使用者提供虛擬運動教練，提供擊球姿態的調整建議。國立成功大學林麗娟教授與晶翔機電、昇陽實業合作開發兒童穿戴式體感服飾，分析幼兒動作能力、體能，並提供客製化專業幼兒動作體能促進服務，目前已導入多家幼兒園為孩童提供體適能課程及監測報告。淡江大學黃谷臣教授與快樂島股份有限公司整合LoRa 通訊技術與GPS 衛星定位系統，開發針對戶外活動安全的智能手錶，期望可以提高野外救援效率，並降低意外發生風險。

另場外特別設置團隊DEMO展示區，參與者得以近距離觀察體驗創新技術或應用，有助對計畫徵案內容及現階段成果更具體了解。

113年運動科技產學合作計畫目前徵件中持續到7月12日，期盼更多學研與企業攜手合作投件，創造研發成果商業化價值、帶動我國運科產業發展。