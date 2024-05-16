應援考生 7-11大雞排2件99元 全家霜淇淋第2支10元

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今年度國中教育會考於本周18、19日舉行，超商特別集結各式年輕族群喜愛的商品推優惠活動，包括「蜜汁大雞排」兩件只要99元、霜淇淋加10元多一件等為考生應援。

7-11超過1700店販售的熱壓土司，目前共9款熱銷口味，除了每周三全品項加贈OPENPOINT點數5％回饋外，適逢會考期間，特別推薦考生有「好事花生」寓意的「花生醬培根炒蛋」口味，搭配冷藏乳品、飲料及CITY CAFE等超過20種飲品選擇，享超值組合75元優惠。午餐則推薦西式料理品牌「Ohlala」，28日前指定義大利麵商品9折優惠，最低71元即可開吃；另21日前限時推「蜜汁大雞排」兩件99元優惠，在地雞胸肉獨家秘製調味，帶來厚實口感肉質鮮嫩多汁。

最後，5月28日前，7-11熱狗、大亨堡、哈燒專櫃指定商品和星級饗宴-滷味、關東煮、麻辣燙任選3入商品組合，可搭配漫威英雄躍上瓶身的「可口可樂」隨型罐現省10元。

全家便利商店邀請近期強勢回歸、創造極高聲量的男團Energy擔任夏季活動「衝夏會」代言人，即日起，全家會員購買指定水、運動飲料購可享同品牌同價位第二件6折或買3送1優惠；任4件，還能再抽Energy台北小巨蛋演唱會門票；5月17日至5月19日會員於全台全家便利商店，可享Fami!ce霜淇淋(口味不限)、Let’s Café 大杯特濃拿鐵，同品項加10元多一件。