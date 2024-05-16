國中籃球隊跳殺事件吹哨者遭冷凍轉學 教育局回應了

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今年3月27日人本基金會控訴某國中籃球隊出現跳殺事件，沒想到16日人本基金會再度控訴，5位吹哨者遭校方冷凍，且以被迫轉學。對此，教育局表示，此案從1月起教育局即督導學校調查，過程中因家長指控校長失職，所以教育局要求校長迴避所有調查程序，並外聘學者及法律專家等組成學校行政調查小組。教練不當管教部分，已聘請3名法律及兒少保專家來擴大調查，以確保調查公正客觀。

2年前某國中爆發體育班蔡姓教師以金屬曲棍球棒跳殺毆打學生成傷事件鬧得沸沸揚揚，沒想到3月27日又傳出籃球隊林姓教練「照本宣科」，發生同樣曲棍球棒跳殺5位學生，不只跳殺，林教練也被爆料操練過當，有學生被操到橫紋肌溶解；林教練更常常羞辱學生「禽獸」、「豬狗不如」等難聽字眼。

不過事情被揭穿後，林教練雖當場承認犯行，陳姓校長卻未依照通報流程通報教育局，反而對林教練表示，再給他一次機會，並要求處理掉曲棍球棒，企圖湮滅證據；並要受罰的學生簽切結書，切結「絕無不當管教與體罰」，想要掩蓋事實。

沒想到過了1個多月，事情尚未解決，而是出面指控的學生遭校方冷凍，被迫轉學，家長會長也遭撤換，連高雄市長陳其邁都認了真有此事。

對此，教育局回應，此案從1月起教育局即督導學校調查，過程中因家長指控校長失職，故教育局要求校長迴避所有調查程序，並外聘學者及法律專家等組成學校行政調查小組。教練不當管教部分，已聘請3名法律及兒少保專家來擴大調查，以確保調查之公正客觀。教育局也要求學校，不可再讓該教練和當事學生接觸，並以其他教師代課，維護學生受教權。

教育局說，該案是今年1月25日接獲校安通報，並立即督導學校當日召開校園事件處理會議，積極展開調查。教育局表示，為重視學生權益，3月19日退回調查報告釐清事件細節，並要求納入2名法律專家府級調查委員，訪談相關學生及家長，督導學校進行程序中。

教育局說明，3月27日接獲家長指控校長失職後，即要求校長迴避所有調查程序，並外聘學者及法律專家等組成學校行政調查小組，以確保調查之公正客觀，並召開調查會議進行調查，倘經調查確有行政違失情形，決不寬貸。 教育局強調，為徹查該教練是否仍有其他不當管教行為，包含家長所提霸凌等行為，4月30日已責請學校啟動擴大調查，並於5月8日組成3名法律及兒少保專家調查小組進行調查，如查有不法，依法嚴懲。

教育局也表示，學校於事發後即啟動輔導機制，也納入學諮中心輔導資源，目前部分疑似受害學生已轉學，教育局持續主動提供輔導資源，確保學生權益。 ★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。