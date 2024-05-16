00943迎接AI供應鏈趨勢 5／20掛牌上市

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520倒數中，回顧臺股加權股價指數從1萬點以下逐年攀升至今破2萬點、漲幅近155％，搭配近幾年電子股題材看俏，如：半導體及雲端設備、AI產業供應鏈等為臺股市場挹注多頭氣氛，資金活水簇擁；想搶進電子股的投資人，除了個股投資外，現階段更能透過電子股型ETF兼顧股息成長、資本利得增加，以及相對穩健的投資趨勢。

兆豐投信將於今年5月20日掛牌上市的00943「兆豐台灣電子成長高息等權重ETF」，有機會搶搭520進場投資學的行情，主要是00943為標榜100％純電子股的ETF，並以「電子股、等權重、成長高息、月配息」等四大投資優勢，作為迎接現階段進場，橫跨每年6～8月除權息旺季，並有望在9月份進入首次除息階段的領航題材，對於青睞電子股的投資人或小資族將有更多元現金流的機會。

兆豐電子高息等權（00943）擁有兆豐投信獨有的「等權重機制」，將於每年6月、12月定期調節成分股，實現價值投資哲學，落實低買高賣策略；00943追蹤指數為「臺灣電子成長高息等權重指數」更能運用等權重機制再進化，分散各成分股風險，更聚焦於電子股且高度鎖定AI產業鏈題材，有利增加潛在高報酬空間。

00943追蹤指數受惠加入獲利成長指標因子及等權重機制，兼顧獲利成長動能及高息增長機會。根據資料統計2018年初至2024年迄今，回測00943追蹤指數總報酬率達310.31％，其中的股息收益占比47.84％，資本利得高達262.47％。

00943追蹤指數相對具有抗震力，過去五年平均值利率為8.21％，貢獻超出預期的表現，也遠超過其他相關指數表現，加上電子股可望增加股利及報酬成長機會，投資人更可以趁勢掌握科技市場的護國群山類股，搶搭電子題材後勁暢旺、向上成長的趨勢，相對適合納入核心資產配置。