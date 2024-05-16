6月台股期指 漲127點

台北股市今天終場漲157.05點，收21304.26點。6月台指期以21370點作收，上漲127點，與現貨相較，正價差65.74點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，6月期貨21243點、7月期貨21097點。
台股今天終場漲157.05點，收21304.26點，成交金額新台幣5271.54億元。
6月台指期貨以21370點作收，漲127點，成交10萬4683口；7月期貨以21252點作收，漲155點，成交961口。實際收盤價格以期交所公告為準。
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台北股市今天終場漲157.05點，收21304.26點。6月台指期以21370點作收，上漲127點，與現貨相較，正價差65.74點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，6月期貨21243點、7月期貨21097點。
台股今天終場漲157.05點，收21304.26點，成交金額新台幣5271.54億元。
6月台指期貨以21370點作收，漲127點，成交10萬4683口；7月期貨以21252點作收，漲155點，成交961口。實際收盤價格以期交所公告為準。
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