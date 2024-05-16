寶可夢迷大集合 東森廣場台北車站18日開打

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東森廣場台北車站將成為全台灣寶可夢迷的聚集地！「Pokémon Ga-Olé 加傲樂祭典」進駐東森廣場台北車站，春季首場活動「捷拉奧拉杯積分挑戰賽」將於18日 正式對戰。

東森廣場台北車站地下街特別推出「五月溫馨購物節」迎接寶可夢迷們，美食方面，點八小食、炸雞大師祭出套餐優惠，拼圖總動員、眼鏡市場及麥雪爾女裝精品都祭出優惠價回饋消費者。

由 SEGA TAIWAN 代理，在台引起炫風的人氣卡片遊戲機的《寶可夢加傲樂》（Pokémon Ga-Olé ）遊戲近年來在台灣掀起了一股熱潮。其簡單易上手的玩法，以及寶可夢動畫的深厚影響力，使得這款遊戲成為了大小朋友們的新寵。而此次的「捷拉奧拉杯積分挑戰賽」更成為了寶可夢迷們期待已久的盛事。

SEGA三月推出寶可夢Rush系列的更新內容「Rush 5彈 STAR series 1」，同時發布今年一整年春、夏、秋、冬四季的「加傲樂祭典」活動時程表，首先迎來春季首場活動「捷拉奧拉杯」積分挑戰賽，活動自18日起共9天，選在東森廣場台北車站地下街中廣場舉辦，預計將吸引超過上萬人次參與。

SEGA宣布從2024年3月底起遊戲內容再次追加新要素，進入新系列「STAR series」。「Lucky Ga-Olé卡匣」從Rush 5彈起將變為特別顏色的「Lucky STAR Ga-Olé卡匣」。此次更新不僅卡匣種類由原本的7種增加至13種，能遇見厲害寶可夢們的機會也大幅提高，包括廣受玩家歡迎的「超夢」、「夢幻」等稀有度與等級5卡匣相當的卡匣，讓玩家的遊戲體驗更上一層樓。

除了寶可夢遊戲外，東森廣場台北車站「五月溫馨購物節」亦推出多項購物優惠活動，包括親子遊戲「拼圖總動員」特別推出日本品牌Appleone系列拼圖全面8折優惠；麥雪爾女裝祭出全面3.8折起優惠，單日消費滿6,600元可加贈採條防水經典托特包。炸雞大師也推出一系列特價套餐，日本最大連鎖品牌「眼鏡市場MEGANE ICHIBA」5月在東森廣場K區地下街盛大開幕，提供滿千送百回饋，滿3,000元折300元、滿5,000元折500元。

ETtoday也爭取提供兩場共100個快速入場的名額，參加ETtoday「全民搶寶」、「登記限時抽」雙重活動，下注就有機會成為幸運兒。