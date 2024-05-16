四技二專聯合分發、二技申請入學 今起受理登記報名

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113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，自今（16）日起至6月5日止，受理考生「登記資格」、「特種生身分」及「低收入戶或中低收入戶身分」相關資料登錄及證明文件繳寄作業。二技申請入學也在今日上午10點開放網路報名作業。

在四技二專聯合登記分發部分，技專校院招生委員會聯合會表示，113學年度計69校2364系科（組）、學程參加，合計提供一般生1萬565名、原住民生1572名、退伍軍人1495名、僑生1498名、境外優秀科學技術人才子女1492名、蒙藏生1491名及政府派外工作人員子女1487名，共計1萬9600名招生名額。

技專校院招生委員會聯合會提到，四技二專聯合登記分發管道，採計113學年度四技二專統一入學測驗成績，考生皆須通過登記資格審查後，始取得繳費及參加網路選填登記志願資格。資格審查結果訂於6月25日10：00於本委員會網站公告，考生可上網查詢。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，本招生為113學年度四技二專日間部最後入學管道，請考生把握入學機會，踴躍報名。

而就二技申請入學方面，技專校院招生委員會聯合會說明，使用該招生網路平台的二技日間部及進修部計25校、84個校系，提供招生名額一般生3497名、特種生272名，共計3769名。考生須完成註冊帳號、上網登錄基本資料、選報校系、繳交報名費及列印並繳寄報名資料等步驟，方完成報名程序。

技專校院招生委員會聯合會提醒考生，二技申請入學於113學年度計有台灣科技大學、雲林科技大學、高雄科技大學、虎尾科技大學、台中科技大學、台北商業大學、正修科技大學、中台科技大學、元培醫事科技大學、文藻外語大學、宏國德霖科技大學等11校，報名及書審資料採至該校指定系統上傳方式繳交，其餘招生學校援例採郵寄繳交，請考生特別留意。