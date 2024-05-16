日曼小熊經7個月護養胖11公斤 泰雅族人祈福下野放

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2023年10月在苗栗縣泰安鄉大安部落私有林桂竹林受困的Ziman（日曼）小熊，歷經7個多月醫療照養，恢復情況良好，且能成功覓食，林業署台中分署16日以高分貝聲響及無殺傷力的野生動物驅離槍驅離，將其野放，小熊看到熟悉的山林，邁開步伐向前奔去。

林業署台中分署指出，「日曼」小熊在專業的醫療照養下，吃飽睡得好，體重由原先29公斤增加到40公斤，雖然左前掌因套索受傷而截肢，但傷口已全部癒合，但不影響覓食，且對人類保持高度警戒，符合各項野放標準，已是1隻可以獨立生活的亞成熊。

台中分署表示，「日曼」小熊雖在部落附近受困獲救，但無滋擾紀錄，為讓牠盡可能遠離人群，這次野放以高分貝聲響及無殺傷力之野生動物驅離槍進行負面制約，也將透過衛星發報頸圈回傳訊息，隨時掌握牠的活動情形。

台中分署指出，「日曼」小熊於去年7月在苗栗縣泰安鄉海拔851公尺的原保地桂竹林內，被大安部落族人張瑞慶巡視果園時所發現，當時「日曼」不斷發出低吼聲，張瑞慶走近一看，竟是黑熊受困陷阱，左前掌因受困套索而呈現腫脹，立即通報林業及自然保育署台中分署，「日曼」脫困後送生多所烏石坑研究中心進行醫療照養。

當時因大安部落族人通報並協助救援，就以發現小熊時地名「Ziman」為牠命名，意喻為一個靠近溪流水源的平坦地方，「日曼」在照養期間相當乖巧，16日野放現場，桃山部落陳榮爵頭目用泰雅族語為「日曼」祈福，希望牠在祖靈的庇祐下，回到大安溪流域原棲地，過著平順悠遊的生活。

野放現場在大安及桃山部落族人見證下，開啟野放籠，眾人目送「日曼」，牠疑似也知道該離去了，於是邁步朝山林奔去，大家期盼牠平安回到大安溪流域原棲地，自由自在地在森林裡成長茁壯。

台中分署呼籲，如有防治野生動物危害農作，或原住民傳統狩獵需求，請洽分署各工作站申領改良式獵具，如有發生誤捕或誤傷黑熊事件，請立即通報（台中分署：04-25150855，林業保育署24小時通報專線：0800-000-930）。