定穎新任獨董劉恒信 擁台積電背景

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汽車板大廠定穎投控16日舉行股東常會，除通過去年度決算表冊、盈餘分配案之外，在此次股東大會，定穎投控補選出一位獨立董事劉恒信，在台積電服務長達三十年之久，目前擔任研發製程中心副處長職務。定穎邀請其加入董事會，期望能夠發揮其專業技能，協助董事會引領公司邁向永續發展。

董事長黃銘宏在致詞中表示，112年度定穎已成功實現營收與獲利目標。未來將持續深耕高階多層板、高階HDI板以及高頻高速材料，這些技術將應用於高端汽車電子及人工智慧相關領域，預計業績將持續穩健增長。