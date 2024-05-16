《汽車股》和泰車TOYOTA社區型保修站 拓展破百間

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【時報記者葉時安台北報導】和泰車(2207)2002年起連續在台灣汽車市場占據銷售龍頭，為提供廣大車主即時、便利的車輛售後服務，於2019年起導入社區型保修站，至今已成功擴展103間，連同TOYOTA服務廠，全台總服務據點數達到225間，其綿密服務網絡成為業界標竿，TOYOTA保修站團隊皆通過原廠認證且提供豐田正廠零件，現況服務團隊成員也超越5200名，五年來成長幅度11%，服務廠攜手保修站完善售後服務生態鏈，未來將持續擴大保修站建置。

和泰車積極應對市場變化，2019年觀察到消費者對便利性的訴求提升，便開始投入社區型保修站的建置。不論是人口密集的都會區、或是郊區偏遠地帶，舉凡TOYOTA據點過去缺乏服務觸及的地區，皆期望透過廣布據點，縮短顧客通勤時間、紓緩預約等待，提供車主方便快捷的汽車保修服務。和泰車翻轉業界過去以全功能、大型服務廠的經營型態，用社區型保修站的策略，成功打造全新的商業模式，過去兩年，豐田集團各國家代表亦紛紛造訪台灣，向和泰車取經，學習保修站的經營模式。

TOYOTA社區型保修站的特色為地點便利，提供定保維修服務及輪胎電瓶更換，並提供在地車主親切與專業的車輛諮詢，協助顧客解決各項車輛維修需求。至2024年TOYOTA已建置103間社區型保修站，總服務據點達225間，遍布全台154個行政區，深入鄉里，TOYOTA更將目光投向澎湖縣，為業界第一間至離島開設原廠保修廠的品牌，以確保離島顧客也能享有便捷、高品質的服務體驗。

TOYOTA服務廠與社區型保修站為兩種不同型態據點，保修站專注提供快速保養與簡易維修服務，服務廠提供全方位售後維修服務，兩者皆使用豐田原廠汽車零件，並且服務團隊皆通過原廠專業訓練與認證。兩種服務型態據點彼此支援，形成TOYOTA完善的售後服務生態鏈，為顧客提供最優質的服務。過去五年間，TOYOTA服務據點擴增超過100間，全台合計超過200多間服務據點，現況服務團隊成員也超越5200名，五年來成長幅度11%，透過據點數和服務人力的增加，TOYOTA持續提升服務的品質和範疇。