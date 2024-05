《半導體》鈺創旗下鈺立微備戰Computex 大秀2新本領

【時報記者王逸芯台北報導】鈺創(5351)旗下之3D感測機器視覺供應商鈺立微電子公司(eYs3D)宣布,將於Computex 2024展會上展示人機互動開發者介面Sense and React,這一創新技術將LLM(大規模語言模型)與CNN(卷積神經網路)感測技術有機結合,主要就是打造未來智能人機互動的新標準。另外,鈺立微也將展示其最新推出的SenseLink,這是一款主要在強化視覺AI感測能力的多鏡頭感測系統晶片。

鈺立微表示,Sense and React具備環境感知與認知、動作觸發與語言提示、自適應性與靈活性,為新一代的人機互動介面。在環境感知與認知方面,其透過CNN感測技術,系統能夠高效地感知周圍環境,捕捉細微的變化和動態。這使得機器能夠實時了解其所處的環境狀態,從而做出更準確的判斷和決策。而動作觸發與語言提示部分,可透通過LLM技術,系統可以根據感測數據生成對應的動作指令和語言提示。這不僅使機器能夠執行複雜的任務,還能通過自然語言與用戶進行互動,提升用戶體驗的便捷性和智能化水平。Sense and React之自適應性與靈活性,能夠根據不同的應用場景進行調整,適應各種複雜環境。這一特性使得技術能夠廣泛應用於智能家居、工業自動化、醫療輔助等多個領域。Sense and React堪稱是新一代人機互動介面,通過自然語言實現更直觀、更智能的溝通,消除了傳統控制方式的複雜性,使得科技更易於被普通用戶掌握和使用,提供了一種全新的互動體驗。

除Sense and React,鈺立微也計畫在Computex 2024中展示其最新推出的SenseLink,這是一款主要在強化視覺AI感測能力的多鏡頭感測系統晶片。此技術利用先進的傳感器融合技術,將多個傳感器的數據整合,極大地提升了AI運算的能力,為智慧應用提供了強大的視覺感測解決方案。

鈺立微表示,SenseLink多鏡頭感測系統具備多鏡頭接收能力,其搭載eCV5546與eSP930可同時對接最多7個鏡頭,提供靈活的鏡頭配置選擇,可調整之多向性及多角度,多元彈性滿足不同應用場景的需求。而內建三組性能圖像信號處理器(ISP),包括兩個彩色ISP和一個黑白ISP,能夠在單一系統中實現不同解析度和色彩規格的影像處理,提升影像處理的多樣性和靈活性。