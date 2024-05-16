震後協助強拆建物重建補助恐不足 縣府：爭取提高至每坪20萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

0403花蓮強震發生迄今已過1個月，花蓮縣內累計強制拆除15棟建物，未來縣府如何協助災民重建家園，成縣議會關注焦點。縣府建設處表示，近日將對紅單戶區域簽辦迅行劃定都市更新地區，加速重建進度，不過目前中央工程補助經費每坪12萬、最高上限360萬可能不夠，將比照社會住宅造價成本及考慮物價波動，爭取增加至每坪20萬，且不設上限。

花蓮縣議會今天召開定期大會，國民黨籍縣議員徐子芳在總質詢時，關心目前縣內的災後重建進度，建議縣府將補助事項、金額等相關資訊，公開在官方網站上並定期更新，讓災民能隨時查詢並獲得幫助，同時也詢問建設處目前協助受災戶重建的缺口。

建設處長鄧子榆表示，縣內因0403強震被強制拆除的建物共有15棟，如房屋所有人未來要走原地重建這條路，可採取危老或都市更新方式進行，目前中央協助工程方案為每坪12萬、最高上限360萬，提供災民重建工程費用的補助。

他接著說，目前建設處正積極對受損較嚴重紅單建物所在土地，簽辦進行迅行劃定都市更新地區，由於該部分可由縣府核定，待土地成為都市更新地區，即能立即進行都市更新的重建，是縣府能盡快協助災民的做法。

不過鄧子榆也坦白指出，目前要重建的範圍大，以中央提出的重建工程補助每坪12萬、最高360萬可能會不夠使用，不僅單價太低，上限也是問題，這部分已向中央反映，希望能提高補助金額，比照縣內社會住宅平均造價成本每坪18萬，考量物價可能在建造期間上漲，再加1成，爭取每坪20萬且不設上限；雖然中央回覆會再研議，但縣府會持續爭取。

縣長徐榛蔚最後也補充說明未來縣府將如何運用善款，她說，目前中央挹注縣府或災民的相關資訊還不是很清楚，待各方資源確定後，縣府即會立即規畫善款的使用方式，讓它發揮最大的效益。