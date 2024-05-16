彭双浪：今年COMPUTEX主題鎖定「Connecting AI」

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COMPUTEX展前系列活動-AI PC產業前景座談會登場，台北市電腦公會理事長彭双浪致詞時表示，生成式 AI（GenAI）、大型語言模型（LLM）等 AI 科技快速發展，今年COMPUTEX以「Connecting AI ( AI串聯、共創未來)」為主題，將有1,500家的海內外廠商，展出 AI 運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續等科技新品與數位轉型解決方案。

同期辦理的InnoVEX新創展會，也將有來自30餘國400家新創團隊參展。今年官方辦理的COMPUTEX跟InnoVEX Forum，與AI科技相關的場次近50場，呼應了今年主題-AI串聯、共創未來，期望打造COMPUTEX跟InnoVEX成為AI創新應用的推廣與交流平台。

生成式AI已經是全球各大科技展會的關鍵焦點，而能執行生成式AI的AI PC更是今年COMPUTEX絕不容錯過的亮點。根據資策會MIC的最新全球資通訊產業預測，受到AI浪潮推動，全球筆電、桌機加總出貨，預估將超過2.45億台，顯示出市場的正向成長。Gartner更預測2024年超過兩成PC將會是AI PC。

座談會將深入探討AI PC生態系，涵蓋AI PC終端、AI雲端服務、AI伺服器等。還有如何整合ChatGPT、Claude、Midjourney、Gemini、Sora等生成式AI服務。從雲端到地端，從軟體到硬體的全面性整合，不僅是今年COMPUTEX的一大亮點，也是全球科技產業合作與競爭的重要關鍵。

生成式AI不僅為科技大廠創造商機，對新創企業也同樣重要。包括OpenAI、Anthropic、Inflection AI等在內的相關新創企業，在2023年募得將近500億美元資金。今年加拿大新創公司Untether AI的共同創辦人兼董事會主席Raymond Chik也是我們InnoVEX論壇的講者，Untether AI更在Intel投資與Arm合作的支持下，切入軟體定義汽車（SDV）領域。相信在未來幾年內，這些AI新創將與AI PC生態系合作，共同開拓更多垂直領域數位轉型商機。

展望未來，AI PC就像工業電腦一樣，將AI應用延伸到各行各業，COMPUTEX將繼續扮演推動全球實現AI賦能、數位轉型的關鍵角色。台灣資通訊產業的強項，就是結合創新的設計工程與強大的量產能力，相信在未來的生成式AI趨勢下，台灣資通訊產業可以迅速為全球買主提供解決方案，成為全球科技應用最佳且最可信賴的合作夥伴。