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臺北城市魅力盛放—2024IMEX 法蘭克福展見證臺北會展新高度

  • 工商時報 杜淑諭
臺北市團隊向國際買家簡報介紹臺北的觀光與會展資源。圖／臺北市政府觀光傳播局提供
臺北市團隊向國際買家簡報介紹臺北的觀光與會展資源。圖／臺北市政府觀光傳播局提供

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臺北市政府觀光傳播局攜手國貿署、觀光署，在德國法蘭克福舉辦的「國際獎勵旅遊與會議展（IMEX Frankfurt）」上，展現了臺北會展城市的多元魅力，吸引了來自世界各地的會展專業人士的目光。

臺北市團隊向國際買家簡報介紹臺北的觀光與會展資源。圖／臺北市政府觀光傳播局提供
臺北市團隊向國際買家簡報介紹臺北的觀光與會展資源。圖／臺北市政府觀光傳播局提供

IMEX Frankfurt 是全球領先的獎勵旅遊及會議專業展，每年吸引了來自世界各國的會展相關單位參展。臺北代表團以「多元」、「便利」、「文化」、「自然」、「美食」的城市魅力為主題，展示了先進的會展設施、優質的服務水準以及豐富多彩的文化和美食體驗。臺灣館吸引了來自上海、印度、北京、波蘭、新加坡、德國、法國、丹麥、盧森堡、伊拉克、澳洲等地的會展籌辦業者、旅行社及國際協會前來展攤洽談，顯示了對臺北會展環境的濃厚興趣。

國際買家至臺北攤位了解臺北的會展資源。圖／臺北市政府觀光傳播局提供
國際買家至臺北攤位了解臺北的會展資源。圖／臺北市政府觀光傳播局提供

臺北政府觀光傳播除了展示了臺北市的會展城市形象外，也宣傳了即將舉辦的2025世界壯年運動會，讓國際買家對於臺北這座城市的多樣魅力感到非常驚奇和嚮往，他們不僅被臺北現代的都會風貌所吸引，更對臺北擁有的溫泉、茶園等豐富的觀光旅遊景點印象深刻，從環境優美的山區溫泉到悠閒優雅的茶園，臺北展示了其在文化、自然景觀方面的獨特魅力。

臺北市政府自蔣萬安市長上任以來，積極爭取國際會展活動至臺北市舉辦，創造出龐大的順道觀光的會展商機，這次參展也是北市府推動會展產業發展、將臺北打造成國際會展中心的重要舉措之一，透過會展與觀光的融合發展，可為臺北市帶來更多的商機和國際影響力。

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