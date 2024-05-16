雲林六房媽過爐倒數計時 千隻還願米龜列隊超「旺」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雲林縣的國家級重要民俗「六房媽過爐」18日將登場，斗南股烏瓦磘紅壇旁的臨時紅壇今（16日）啟用，現場擺放數萬斤的平安米龜超壯觀，上千隻米龜的頭都是旺旺米餅做成，取其吉祥之意。

六房媽祖18日上午6點將從虎尾中溪里的過溪股紅壇發炮起駕，前往斗南股烏瓦磘紅壇，預估有超過10萬人參加，臨時紅壇今（16日）淨壇，舉行啟用團拜，揭開過爐遶境序幕。

臨時紅壇供品選用在地斗南鎮農會生產的米堆成米龜，供信徒擲筊龜求平安，有總量10斤、20斤的小米龜，也有30斤、40斤的中型米龜，今年還願的最大烏龜重達1080斤。

六房媽的平安龜供信眾擲茭許願帶回家吃平安，通常隔年會再加倍奉還，例如今年祈求10斤米龜，隔年還20斤米龜，今年在臨時紅壇的廣場一字排開有上千隻大大小小米龜，估計上萬斤。

比較罕見的是今年米龜頭部以旺旺米餅為素材，包成頭形狀、貼上龜眼，看起來既可愛又吉祥。

中華民國六房媽會今（16日）也舉行《綴陣過爐－雲林六房媽的陣頭與志工》新書發表會，特色是陣頭及志工團體，透過書籍傳承六房媽祖文化。

中華民國六房媽會理事長徐萬成指出，六房媽過爐已有上百年歷史，過爐遶境中有眾多陣頭、志工團體參與，期盼透過《綴陣過爐-雲林六房媽的陣頭與志工》一書，讓大眾認識六房媽過爐豐富多樣的儀式內涵。

六房媽會文史委員會執行長、雲林科技大學文資系助理教授徐雨村表示，六房媽過爐陣頭與志工團體有100多個，這本書透過雲科大文資系學生進行田野調查與訪談，因篇幅所限，書中先收錄33個團體，包括5股特色陣頭，有斗南股新厝寮布馬陣、土庫股過港飛龍團、過溪股大庄永春館宋江陣、大北勢武德團獅陣、五間厝股下埤頭永春館獅陣。

徐雨村說，遶境隊伍中有各種志工團體，包括頭旗組、駕前儀杖組、白鐵白擔組、柴木香擔組、娘傘組、中軍班、大轎班、環保志工團、醫務組、紅壇膳食組、紅龜班等。