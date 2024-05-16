《國際政治》俄再攻佔邊境小鎮 澤倫斯基暫停出訪 未來3月是關鍵

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】由於烏克蘭情勢惡化，總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)推遲了所有出訪行程。烏克蘭的戰場局勢在周三繼續惡化，基輔表示，烏克蘭哈爾科夫(Kharkiv)地區的東北部邊境小鎮Vovchansk爆發了激烈戰鬥。

該小鎮距離邊境約5公里，目前遭到俄軍佔領，為俄羅斯自上週五入侵哈爾科夫地區以來，取得最大的成果，並迫使基輔緊急增加援助。

這次的攻擊，使得烏克蘭的軍隊失去平衡。在過去幾個月以來，俄羅斯一直在哈爾科夫地區緩慢地攻佔領土。

Vovchansk鎮的首長Oleksiy Kharkivskyi說，形勢極為艱難，敵軍正在Vovchansk鎮上街道佔領據點。

烏克蘭國防部發言人Dmytro Lazutkin表示，一些俄羅斯步兵小組已經進入該城。參謀總部表示，烏克蘭軍隊後來成功地「部分」擊退了他們，但在北部和西北部的外圍地區爆發了「防禦行動」。

烏克蘭參謀總部深夜發表一份報告說，烏克蘭軍隊已擊退了邊境沿線的4次俄軍襲擊。不過一連串村莊附近的戰鬥仍在激烈進行。

猛烈的砲火，迫使烏國軍方在Kupiansk鎮重新佈署了軍隊。該地區近幾個月一直有激烈戰鬥。

俄羅斯國防部在周三說，軍隊在該地區又多佔領兩個據點，讓自從上周五以來的行動，新據點累計來到12個。最新的兩個據點是Hlyboke和Lukyantsi，這兩處小鎮約位於哈爾科夫市區大約25公里之外。

澤倫斯基發言人Sergiy Nykyforov說，總統已經推延了今後幾天的所有出訪計畫。

澤倫斯基隨後在Telegram上說：「現在所有的注意力都放在我們當前的防禦行動上」。

烏克蘭正試圖擊退哈爾科夫地區的新攻擊，同時堅守防線，抵禦俄羅斯在最東部的頓巴斯(Donbas)地區主力部隊。

烏克蘭國會國防委員會成員Serhii Rakhmanin說，預計未來三個月將是最關鍵的，如果新的武器供應按時抵達，局勢將會獲得改善。

美國國務卿布林肯周三正在基輔訪問，他說，美國希望能確保迅速運送急需的武器，包括彈藥、裝甲車、導彈、防空系統，將送往前線。

基輔表示，俄羅斯的攻擊不會對該地區的首府哈爾科夫市造成立即的威脅。