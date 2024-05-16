深耕跨境金融服務 東聯互動預計第二季登錄興櫃

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東聯互動耕耘跨境金融服務多年，是高純度的科技金融業者、具有科技業的高成長性也兼具金融服務業之特許性。2022年取得國內小額匯兌服務許可，致力於提供合法、安全、便捷的跨境金融服務，預計第二季登錄興櫃。

東聯依循金融監督管理的政策指引，服務範圍遍及台灣、印尼、越南、菲律賓及泰國等多個國家；與各國監理機關緊密互動，建立堅實的法遵機制，持續不斷強化KYC／AML／防詐騙等RegTech智能系統。

東聯超過1／4之員工擁有國內外（例如ACAMS）防治洗錢等專業證照，具備跨國科技金融服務的法令遵循與服務推展能力。在台灣活躍用戶累計超過15％的市占率，去年總交易金額近新台幣300億元、交易超過300萬次，是市場唯一高純度的跨境科技金融業者。

東聯互動表示，已開發出全球性的科技金融服務平台，獨到開發的跨境金融SaaS服務，已建立智能AI與國際API 技術接軌，能快速接入各類金融服務的核心平台，如數位帳戶、eBanking、點到點送金服務、電子支付等相關金融工具。去年獲國家發展委員會評選為台灣新創NEXT BIG最有潛力發展為獨角獸之科技金融行業代表。

東聯互動持續積極布局科技金融市場，以科技能量發展SaaS平台並與金融機構緊密合作、嚴格遵循國際金融監理機關的法規與防治洗錢規範。東聯目前已取得香港相關執照，具有經營香港跨境金融服務之資格，有先行者優勢。透過台灣成功發展經驗持續布局海外市場。

當前國內人口結構面臨少子化、高齡化挑戰，而隨製造業蓬勃發展、產業回流，國內基層勞動力不足現象存在已久，長期仰賴外來人口補足勞動力缺口。國發會推估，2030年台灣人力缺口將達40萬人，加上近期簽署台印勞務合作備忘錄（MOU），預期將持續引進國際人力以達到產業發展的平衡。東聯互動依循金融監督管理之政策精神，以高科技、嚴謹之法令遵循致力推動公平待客、普惠金融的服務。堅持永續經營與負責任的科技創新，持續研發多元科技金融服務。在產業、政策、市場之預期發展下，運營能量可望呈現長期增長。

東聯互動去年合併營收3.41億元，年增108％，毛利率42.65％，費用率63％，去年營業利益1.02億元，稅後獲利0.6億元，年增200％；今年第一季營業收1.04億元，年增49.63％。

東聯強調，未來隨活躍用戶成長、東南亞持續拓展及新服務貢獻下，未來展望可期。東聯互動持續深耕Fintech領域發展，期許成為科技金融、普惠經濟服務的領導者（SaaS）。