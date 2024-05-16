強調營養午餐應是飲食教育的實踐驗收 教團：絕非宣導活動

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立法院教文會於16日舉行「學校午餐法制化」公聽會，教育團體認為，學校午餐應是飲食教育的實踐驗收，讓學生單純享用美味健康營養午餐，從中感受實踐，非為加入健康與體育領域等已學習過的各種飲食教育宣導活動。

全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）理事長侯俊良表示，學校每周一節的健康與體育課中，已經納入「人、食物與健康消費」的內容，中小學午餐時間頂多30分鐘，根本沒有時間做營養教育。

侯俊良認為，營養午餐專法的立法目的、達成手段及飲食教育的實踐，主要應採取3個方向：首先，午餐專法目的應是讓學生吃得美味、健康營養且安心。

侯俊良說，其次，要達此目的需要補充專業人員來提供專業管理服務，而辦理之專業程度取決於政府、家長願意投入多少資源與經費，立法之前應先做充分盤點。

侯俊良提到，最後則是學校午餐應該是飲食教育的實踐驗收，讓學生單純享用美味健康營養午餐，從中感受實踐，而非加入健康與體育領域已學習過的各種飲食教育宣導活動。

立委柯志恩說，過去有調查指出，4成學校每星期供應2次以上的丸子、香腸、重組雞塊等加工食品，雖然孩子喜歡吃，但缺乏營養成分，由此可見林林總總的實務問題尚待解決。

教育部政務次長林明裕回應，目前學校營養午餐專法名稱為「高級中等以下學校午餐及飲食教育條例」，預計最快在新會期就會送進立院。