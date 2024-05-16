《營建股》潤弘董座李志宏：預鑄門檻高 是條漫漫長路

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【時報記者郭鴻慧台北報導】內政部將對危老重建增加預鑄工法獎勵，潤泰集團以預鑄工法為利基的營造廠商潤弘(2597)董事長李志宏今(16)日指出，這對公司來說是利多，政策雖然有這麼多獎勵，但坦誠的講，預鑄其實並不容易，有很多門檻、每棟建築都有不同的特性，對業者來說還是漫漫長路。

預鑄工法可以想成就是把房子拆成零件，再一個個拚起來，李志宏說，如何把每個構件拚湊起來，這除了需要靠設計外，還需要自動化，但每個零件拚湊起來後，會有縫隙要如何讓它不漏水，實在有太多太多的細節，要有專業之外，還要有經驗。

現在缺工問題嚴重如何應對?李志宏說，公司使用預鑄工法影響相對是少的，在管理方面來說，花了很多錢來買很多軟體來協助設計，預鑄的很多零件要重新設計過，大量資訊去整合。另外，現在也使用大量的機械，如自動電悍在鋼筋處理，移工來也不當一般勞工對待，會教導如何使用機械來幫助工作，這樣可以把人力更放大。

潤弘公司員工大約有800多人，李志宏笑著說，業務只有3個人，公司接單主力放在科技廠房，因為量體較大，現在考慮的是如何消化訂單，如何來增加價值鏈，公司提供的服務不只是建造，是由前端就開始，並不是對方叫我們蓋什麼就什麼，而是提供如何蓋會更好來服務客戶。