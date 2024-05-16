全支付獨家攜手玉山信用卡迎戰繳稅月 首日突破億元創佳績

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全支付獨家攜手「玉山銀行」迎戰「繳稅月」，自5月1日起至6月3日，用全支付綁定玉山銀行信用卡繳「綜所稅」免登錄、免手續費，再享全支付點數回饋活動，帶動全支付新舊會員大動員；活動推出首日使用全支付繳納綜合所得稅總交易額突破億元，創下電支單日繳稅的最大交易量，佔整體電子支付市場繳稅總交易額近6成。

為鼓勵民眾持續綁定電子支付「e化繳稅」，全支付與玉山銀行好評加碼推出第二波活動，除了最高享600全點回饋外，更有機會抽整筆稅額免單回饋，全點可100％折抵繳稅金額，聰明繳稅就趁現在。

全支付攜手「玉山銀行」再推出繳綜所稅第二波活動，優惠疊加享三重回饋，第一重為5月1日至6月3日，用全支付綁定「玉山信用卡」繳綜合所得稅，最高可享500全點活動持續火熱進行中，點數立即回饋、免登錄先繳先享優惠。

第二重為即日起至6月3日活動期間內，完成全支付註冊成為會員，首次綁定玉山銀行信用卡並繳納綜合所得稅，第一筆交易可額外獲得新戶加碼禮100全點。

第三重為邀好友繳稅一起賺點數，已使用全支付綁玉山卡繳完稅的老朋友也有好禮，邀請好友加入全支付一起繳稅，好友註冊成功，老朋友馬上獲得50全點；好友再綁玉山銀行信用卡完成綜所稅繳納，老朋友還可再抽繳稅免單，每位幸運兒最高可獲得5萬全點，共將抽出8名。