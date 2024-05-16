中小型股接棒衝 資金回流電子股

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投組表現：

燿華（2367）表現最佳：低軌衛星需求持續成長，量價齊揚持續看好

台南（1473）表現最差：創高後量縮整理，後市看好

盤勢預測：

台股震盪留上影線，終場上漲157.05點，收在21,304.26點，成交量5,257.54億。類股方面，運輸類股表現最佳，漲幅3.62％，電機類股表現最差，跌幅0.43％。權值股方面，台積電上漲2元，漲幅0.24％，收在841元；聯發科上漲35元，漲幅3.03％，收在1,190元。

展望後市，加權指數再創高，沿著5日均線上攻，無須預測高點，且月均線翻揚向上，對多方有正面幫助。櫃買指數站上所有均線翻多確立，多頭格局不變，但台股仍處於高位階，依然需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。

選股上，傳統產業中明顯看到資金再度從航運股有流出的跡象，流往MSCI新增中小型股中，像是永信建、志聖、達麗，這些短線的題材是可以額外注意的標的。另外，電子資金已逐漸回流到電子股，首選族群關注CoWoS設備像是牧德、德律、群翊。6／4即將迎來台北國際電腦展，預期AI PC、散熱族群會再受到市場的關注。

投組表現：

德律（3030）表現最佳，股價強勢上攻再創歷史新高， 法人買盤持續進駐，配合成交量逐漸放大，有利多頭控盤。

復盛應用（6670）表現最差，外資買盤持續，今年Q1獲利9.3億元每股盈餘7.01元年增29％，毛利由去年22.81％成長至26.17％。

盤勢預測：

周四美消費者物價指數(CPI)月增率0.3％低於預期，年增率3.4％較3月下跌，扣除食品與能源成本的核心CPI 4月年增3.6％符合市場預期並低於3月的3.8％，使得市場重燃對聯準會(Fed)今年降息希望，美股三大指數創高。新台幣早盤強勢升值2.3角，國際熱錢蠢蠢欲動，權王台積電創新高856元，台股同步創高21,515點，加權指數終場上157點收21,304點，成交量增至5,271億，OTC指數終場上漲2.01點收250.36點成交量增至1,130億，權值股連連上攻，中小型股漲勢升溫。

周四通膨數據回落解除投資人緊繃心情，零售銷售停滯且低於預期，市場重燃今年聯準會(Fed)降息希望，公債殖利率及美元指數回落，台股創高電子、傳產及金融各領風騷，航運族群今再攻擊，政策作多營建營造及電線電纜族群漲勢重啟，光學鏡頭、散熱族群 CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人、AI伺服器、機穀、矽光子概念、PCB、IC設計、IC零組件通路、車電相關族群、生技族群、節能環保、汽車零組件、觀光餐旅、電競族群及金融族群等全面上攻。

周五投資人樂觀看待今年降息，電子及金融指數創歷史高點，政策作多營建營造、電線電纜及金融族群漲勢是否擴散至重電族群，AI相關散熱族群 CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人、AI伺服器、機穀、矽光子概念、PCB等為台股創高重點，光學鏡頭、IC設計、IC零組件通路、車電相關族群、生技族群、汽車零組件、觀光餐旅能否續強，為中小型股接棒上攻之關鍵。

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，受惠報價大漲，股價連六紅創新高

倉和（6538）表現最差，資金輪動過快，短線漲多拉回

盤勢預測：

周四台股跟隨美股創高，台積電開盤跳空大漲創下856元的歷史新高，搭配盤中內需傳產助攻，盤中一度大漲368點創下21,515點的歷史新高，但盤中傳出台積電美國廠爆炸消息，台積電盤中翻跌，導致台股漲幅收斂，但終場仍收在21,304點的歷史新高收盤價。

周四台股電子成交比重連續兩天維持60％以上，大型電子權值股多數續創新高，受台積電翻黑帶動，資金轉進中小型股，盤面呈現百花齊放，幾乎各個族群均有漲停板領漲股表態。政策股輪動到營建股發動補漲，而報價族群仍由航運股強勢表態，領軍傳產族群維持多方格局。

周五台股觀察回歸中小型股當家，大型股短線漲多陷入觀望。電子股仍留意AI PC、矽智財、機器人、矽光子與散熱族群。傳產族群觀察航運股成交比重，軍工、生技、綠能、觀光與營建族群輪動轉強，可留意盤中資金點火方向。

投組表現：

燿華（2367）表現最佳，營收成長正向激勵，股價沿均線上漲。

耿鼎（1524）表現最差，突破區間後回測月均線。

盤勢預測：

周四台積電（2330）與鴻海（2317）持續帶領加權指數創新高站穩 21,000點，中盤過後皆有賣壓使股價留上影線，尾盤在電金傳平均表現情況下，指數上漲續創收盤歷史新高，營建股成交比重降至往常比重果然止穩反彈，航運三雄(長榮、陽明、萬海)在休息一天後今天轉強，電子族群逐漸重回主流成交比重回復到正常的六成之上，資金健康輪漲有利指數維持高檔不墜，短線可留意AI伺服器與第一季季報佳個股。

周五指數在衝過前高後容易陷入狹幅震盪，主攻部隊的電子族群有效恢復成交比重在六成之上，有利指數持續上攻，未來只要台積電維持盤整而鴻海等AI伺服器組裝族群再發力上攻，指數即可維持沿著5日均線上漲格局。營建族群在量縮整理後有望沿著中長期均線發展。未來資金開始轉入補漲與轉機族群，CPO光通訊與AI機器人概念族群短線可留意。