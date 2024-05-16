中研院人文講座推動10周年 加碼設6門微學程

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為提升人文素養，自2014年起，中研院陸續與國內生醫專業為主之大專院校合作，開設「中研院人文講座」核心通識課程，迄今屆滿10周年，院方於16日宣布，在原有課程基礎上，重新推出6個的微學分學程，包含「文化感性」、「生命政治」、「民主與異議」、「生命的技藝」、「政經治理」與「台灣／海洋／南島」，盼持續為理工學生厚植人文素養。

中研院於陽明交通大學、台北醫學大學與國防醫學院開設「中研院人文講座」核心通識課程已屆滿10周年，課程主要採「講座授課」與「分組討論」雙軌並行的教學方式，主題涵蓋社會與經濟、歷史與文明、科技與社會、藝術與文化、哲學與心靈、倫理與道德思考6大主題。

中研院表示，在院內人文社會科學組12個研究所通力合作下，迄今已開設267門課，邀請到80位研究人員授課，包含3位院士、48位研究員及29位副研究員，師資陣容浩大。3校修課學生更達5649人次，透過跨領域的探索，學習自我表達與溝通、掌握社會脈動，乃至增進對社會人生的認識。

考量到我國社會重理工、輕人文氛圍明顯，中研院中國文哲研究所研究員李育霖指出，這也是中研院人文講座推出理由之一，希望理工人才能累積人文素養。

李育霖也說，在新推出的6個微學分課程中，主題都是回應當代台灣社會脈動，包含民主與異議、Covid-19的生命治理，有別於一般通識教育，是具有議題性、當代性的課程設計。