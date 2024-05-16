《貿易》印尼台灣形象展「智」「永」雙全 拚創8000萬美元商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安印尼雅加達報導】睽違5年的「2024年印尼台灣形象展」周四重返印尼雅加達會議中心，經濟部國際貿易署與外貿協會本次率130家優質台灣企業前往展出，使用170個攤位。與疫情前相較，本次的展覽有更多的資通訊、循環經濟和智慧醫療領域的業者參加，可見印尼在數位轉型、循環經濟與醫療產業的發展所帶來的潛在商機，獲得台灣業者的關注。貿協董事長黃志芳強調，這次印尼台灣形象展預計可望創造4000至8000萬美元的商機。

貿協董事長黃志芳表示，形象展5年後重返雅加達，印尼政府去年初啟動電動機車補助，這次回來看到街上電動車數量成長，顯示印尼在綠色交通上的成果，印尼碳權交易平台去年9月26日也正式啟用，均意味印尼決心實現淨零碳排，已為智慧永續成長的發展樹立基礎。

另外，印尼遷都大計畫持續進行中，為了城市汙染改善、地層下陷等問題，印尼從今年開始國家首都遷往新的大城市，將首都遷至東加里曼丹省，並正式命名為「努山塔拉」，初步規畫遷都將在2040年完成，印尼政府推動節能減碳不遺餘力，不僅積極打造電動車產業鏈，更矢言打造新都努山塔拉成為百分之百使用綠色能源的智慧永續城市。為此，印尼政府積極推動「印尼工業4.0」、「醫療產業改革」及「節能減碳」等產業政策，其「綠金」商機龐大，黃董也提到，這項具有前瞻性的政策，將設計成為一個充滿物聯網、智慧交通、高效系統、整合智慧安全和智慧健康的城市，廣泛利用太陽能和風能等再生能源，印尼也需要強大技術專長的合作夥伴，台灣印尼強化合作聯繫，後續持續創造交流機會。

因應全球產業趨勢快速變動，以及節能減碳浪潮興起，印尼政府也致力打造印尼成為智慧永續的國度，積極推動印尼產業發展升級。外貿協會黃志芳董事長認為，在此快速發展的階段台灣將是印尼最好的夥伴，藉由台灣優異的技術實力，協助印尼逐步實現願景。他並舉例說明，雅加達許多電動機車的換電站，就是台印尼合作的最佳範例，台灣業者扮演關鍵角色，協助印尼完成產業轉型的目標。

本次形象展，展覽受到印尼官方及民間單位大力支持，多位官員與國會議員出席開幕典禮，以行動力挺台灣印尼的產業交流及合作更上一層樓。駐印尼台北經濟貿易代表處陳忠大使也提到，本次參展商中有近9成企業為首次參加展覽，顯示台灣企業對印尼市場抱持高度興趣，欲積極尋找與印尼商合作的機會。

呼應印尼產業趨勢及市場商機，今年的印尼台灣形象展特別規畫「智慧製造」、「智慧醫療」、「綠色永續」、「清真」及「智慧樂活」等5大主題，展出台灣優異的科技實力與創造力，提供印尼產業轉型最佳的解決方案。貿協黃董事長表示，這次印尼台灣形象展預計可望創造4000至8000萬美元的商機。

印尼為東南亞第一大經濟體，人口達2.8億，更有8成的人口為穆斯林，內需市場龐大，成長潛力驚人，「清真」不只是食品，更是印尼一種生活型態。「智慧製造」方面，本次智慧製造主題展出機械手臂、工業電腦、ESG碳管理、能源管理平台與精密機械等產品，完整展出台灣智慧製造的解決方案，將有助於印尼的製造業轉型升級。同時，為協助印尼實現「綠色永續」的目標，也帶來電動車充電樁與充電站管理系統、電動車馬達、太陽能發電、循環經濟再生材料、綠色建材等產品，提供印尼買主全方位的綠色應用產品與技術。「智慧醫療」主題更是本展一大亮點，除了有台大醫院、亞東醫院、長庚醫院、新光醫院及慈濟醫院展出各自的特色醫療服務與智慧醫療方案外，更有許多台灣創新的醫療設備與器材商及生技醫藥業者參與，顯示印尼醫療市場潛力龐大。