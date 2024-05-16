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《半導體》鈺創狂啖WiFi大餅 聯發科、高通等入列AVL

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【時報記者王逸芯台北報導】鈺創(5351)瞄準隨著全球5G商轉漸趨穩定後，相關市場傳輸升級帶動的商機大好，鈺創持續在網通領域祭出完整戰略佈局，包括完整的記憶體解決方案，以及對WiFi 5、WiFi 6/WiFi 6E和WiFi 7不同規格需求的滿足，值得一提的是，鈺創的WiFi產品目前已被國內外主要Wi-Fi晶片主要供應商，如高通、博通、聯發科(2454)和瑞昱(2376)等納入合格供應商清單。鈺創去年網通相關產品占比營收約25%，今年已經來到30。隨著WiFi市場中，WiFi 7滲透率持續成長下，拉高產品ASP，對營運將帶來加分作用。

以目前整體WiFi市場來說，WiFi 6/WiFi 6E仍為最大宗出貨占比，但隨著WiFi 7快速發展，產品滲透率提升，市場、業界等均看好最快今年有機會看到WiFi 6與WiFi 7的黃金交叉。而以各代WiFi產品來說，WiFi 6的單價比WiFi 5高，當然，WiFi 7又更勝WiFi 6，換言之，隨著WiFi 7的出貨成長，也將帶動產品ASP，對鈺創營運勢必為正向加分。

鈺創持續深耕網通應用，此應用佔公司整體營收比重超過三成，身為電信寬頻網絡的關鍵記憶體供應商，鈺創提供完整的DRAM與SPI NAND Flash解決方案，滿足客戶從WiFi 5、WiFi 6/WiFi 6E到WiFi 7所需要的容量和類型。目前已被國內外主要WiFi晶片主要供應商，如高通、博通、聯發科和瑞昱等納入合格供應商清單(Approved Vendor List，AVL)。另外，鈺創的DDR4 8Gb/4Gb和DDR3 4Gb已導入印太和歐洲客戶的WiFi 6E產品並進行量產；而在WiFi 7部分，鈺創的DDR4 8Gb/4Gb也獲得WiFi 7晶片組供應商清單的認可，並開始向終端客戶提供樣品。

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