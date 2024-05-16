建置生技布局新能量 訊聯、三福化旗下訊聯細胞智藥、三福生技推動掛牌計畫

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建置生技布局新能量，訊聯（1784）代子公司訊聯細胞智藥公告董事會決議通過辦理現金增資案，預計發行股數9,571,350股，每股發行價格40元，募集資金總額3.83億元，充實營運資金。不過，訊聯持有智藥股權38.54％，考量配合訊未來股票上市（櫃）計畫，董事會決議通過放棄認購現金增資股份由母公司全體股東認購。

此外，三福化（4755）因應三福生技IPO 計畫，規劃切割持股93％子公司三福生技，推動三福生技走向資本市場；為此，三福化董事會通過對三福生技得分次辦理對其釋股作業暨放棄參與現增計畫，以達成降低持股至70％以下目標，藉此也可望有部分售股利得進帳。

三福生技去年稅後淨利23.6萬元，今年營運上因為開發新藥進入台灣、美國兩地臨床試驗工作，相關費用支出較高。目前規劃於今年底前完成公開發行以及登錄興櫃工作，如進度順利，三福化看好三福生技應有機會在明年下半年完成上櫃工作。

訊聯細胞智藥主攻再生醫療製劑／細胞治療新藥、智慧研發／智慧健康、外泌體（Exosome）、基因及細胞治療，搶攻廣大再生醫療製劑商機。。其中，肺部纖維化的異體細胞類新藥BU-01，進入臨床2期申請；外泌體新藥（ExoTear）治療乾眼症也獲階段性成果，初步研究發現外泌體能加速眼角膜修復，有機會讓台灣臨床研究領先全球。

三福生技早期生產檸檬酸產品開拓食品添加劑市場，並引進杜邦旗下益生菌產品，隨後拓展至新藥研發業務，並與自體免疫細胞醫療公司瑞格國際生技簽署授權協議，取得亞洲區急性移植物抗宿主疾病 (GVHD) 新藥 RGI-2001 開發與商業化權利，創新治療藥物將納入 RGI-2001，強化自體細胞免疫產品組合。