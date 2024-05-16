影城店王戰開打！秀泰砸3億進駐大巨蛋 劍指信義威秀

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秀泰集團與遠雄巨蛋合作將進駐臺北大巨蛋園區，計畫斥資3億元打造全台特殊影廳最齊全的旗艦級影城，預計明年第二季正式營運，目標挑戰全台票房冠軍，劍指信義威秀店王寶座。

根據戲院公會資訊，去（2023）年信義威秀市占率大概在4％～6％，如果光在雙北市占率大概在10％～12％。

秀泰集團總經理廖偉銘表示，臺北大巨蛋園區規劃完整，除了有秀泰影城進駐，未來SOGO正式開幕後，疊加鄰近國父紀念館、松山文創園區、誠品行旅，可讓消費者一次滿足消費美食購物與休閒觀影遊憩，人氣買氣可期。

大巨蛋秀泰影城是秀泰集團影城旗艦店，目標要成為台灣領導品牌、新穎奢華影城代名詞，將打造單店約2,000座席，面積約3,000坪的國際級奢華影城，規劃ScreenX、丹普貴賓廳、Ultra巨幕廳等特殊影廳，比肩日本新宿109 CINEMAS PREMIUM 、韓國CGV Yongsan、泰國ICON CINECONIC等亞洲一流影城。

除了打造國際級電影娛樂新地標，包括國內外影星見面會、各式流行話題、電影行銷活動等都將匯集於此。

秀泰2022、2023年連續兩年在南北高雄，分別打造岡山秀泰影城、夢時代秀泰影城，並於近日宣布與韓國CJ娛樂集團合作，將領先在全台獨家打造8座ScreenX 270°沉浸式全景影廳。