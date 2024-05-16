福容線上旅展住宿券下殺1.8折 買15張送2張、房間再升等

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夏日正是出遊好時節，福容大飯店線上旅展5月20日至6月7日舉辦，亮點包括往年熱銷的「聯合住宿券」，品牌會員獨享買15送2福利，平均1張住宿券2559元，適用全台18家分店，還享早鳥加贈的房間升等券。此外還可入住全新的嘉義福容voco酒店，優惠最低下殺18折。 亮點一、聯合住宿券買15送2，適用全台18家分館： 全台共有18家分館的福容大飯店，挾其北中南東都有據點的優勢，每年的住宿券都是旅展熱銷品，今年的「聯合住宿券」，1套5張14,500元，買10送1，優惠價29,000元，平均1張2636元。「享福卡」會員獨享買15送2的福利，平均1張住宿券2559元。業者在旅展正式開始前，特別祭出會員早鳥快閃，5月17日早上9點至晚上9點限時12小時，購買會員限定15送2優惠方案，加贈房型升等券，全台18家分店任選入住。

使用1張住宿券即可入住福容墾丁、福容花蓮享受海岸風光，或是入住福容徠旅系列，平均一晚每人1280元；4人出遊入住福容徠旅墾丁店，一泊一食每人每晚只需640元，優惠最低下殺23折。如果選擇多天旅程，福容花蓮店推出4人入住海景家庭房三天兩夜，使用3張券，平均一晚3839元，每人每晚千元有找。

亮點二、嘉義最高福容voco酒店，旅展特惠價1.8折： 眾所期待的阿里山林業鐵路即將於7月1日全線通車。本檔最大亮點為入住被譽為「嘉義101」的嘉義福容voco酒店，入住三天兩夜使用3張住宿券，平均一晚3839元，相當於1.8折特惠。嘉義福容voco酒店每間房都是高樓層景觀房，視野寬敞；隔日可從嘉義火車站搭乘小火車直達阿里山車站，沿途享受大自然美景。

今年福隆國際沙雕藝術季自5月31至10月13日止，為期136天的展期以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，讓粉絲可以欣賞各IP明星們的精彩作品。使用2張住宿券即可入住福容福隆店Villa精緻風呂客房，白天欣賞可愛明星黃金沙雕，參加SUP、獨木舟等水上活動，到了晚上在房內就可享受全台唯一海洋溫泉，洗滌身心的疲憊。

亮點三、線上電子票券可轉贈，會員登錄APP可抽獎： 如果擔心住宿券用不完，業者貼心提供線上購買電子票券皆可轉贈，多人分享彈性使用。此外，福容會員只要購買成套商品，於5月20日至6月23日期間憑發票登錄「享福卡」APP，即可參加抽獎，有機會獲得環島任你遊住宿券等多項好禮。

品牌加碼再祭出優惠，6月30日前加入「享福卡」會員，活動期間首筆住宿消費享點數加倍贈；另有餐飲住房專屬折扣立即享、每日免費抽取季節限定料理兌換券以及壽星生日禮遇等眾多會員優惠。