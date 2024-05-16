因應關稅衝擊 陸電動車商趕往這兩國

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美國又舉起關稅大棒，14日正式宣布對總值180億美元的中國進口產品開鍘，涵蓋鋼鐵和鋁、半導體、電動車與電池、太陽能板等項目。其中美國總統拜登還強調不會讓陸製電動車湧入美國市場，對其祭出100%的關稅，大陸電動車商為應對即將生效的關稅政策，正爭相將電動車運往墨西哥和巴西。

據《日經亞洲》報導，1名消息人士透露，包括比亞迪（BYD）在內的電動車商正緊急向墨西哥和巴西運送汽車，運輸時間預計從3月實行到6月。這也讓中國至巴西航線的貨櫃價格暴漲4到6倍，今年初，這條航線的貨櫃價格僅約為1,500美元，現在價格已經遠高於6,000美元。

巴西、墨西哥兩國政府面對大陸電動車的傾銷，也做出不同的回應，巴西政府已經在4月中提高電動車進口關稅，墨西哥政府雖然沒有提高關稅，但停止提供低價土地或減稅的獎勵措施。

根據比亞迪的銷售數據，2024年第一季的電動車出口量年增超過150%，總計超過97,000輛，其中出口巴西的電動車占比為16%，約15,700輛，比亞迪除加快巴西工廠的建設外，還計畫在墨西哥建設一座超級工廠。

《日經新聞》報導，近幾個月來，中國至巴西及墨西哥航線的整體運輸成本大幅上漲，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）數據顯示，在近3個月內，中國至南美航線成本大漲了55％。其中從4月26日到5月10日，中國至南美航線運價指數更進一步漲14.6％，這幾個月的運價大漲，主要原因除美國對大陸徵收高關稅外，電動車商還擔憂如果川普在11月當選總統，美國會採取更嚴厲的制裁。