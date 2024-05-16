台南安南 春福安安2字頭擁正三房好宅

2024年適逢台南建城400年，府城迎來一連串系列活動，起家於新竹、深耕台南的春福機構也正邁向品牌40週歲，10年前，春福機構看好台南深具底蘊的城市魅力，踏足東區、永康、安南等地推案，到近期南科熱潮，挾帶的深厚的工程資歷與選地眼光，從東區「煙波四季」、「煙波PARK」，永康「春上春福」、「春福采采」，到安南的「春福好好」、「春福學學」等案皆於這兩年陸續落成完工，順應時代話題趨勢，春福皆參與其中，為更多人帶來家的幸福。

「永續生活為目的」是春福機構一路遵循著的選地哲學，永康鹽行的清新學區生活，為下一代主人做足準備；安平新市政特區，繁華圈內串連南科北外環；更入主南科，進軍善化市中心等多案，在在顯示春福機構穩紮穩打、深耕台南的野心。不只台南、新竹，春福的腳步在這兩年跨足到了台中、高雄以及馬來西亞，至今推案已超過1萬戶，年推案量已達到約100億元，以全方位地產開發格局，布局全國級及海外，用看得見業績手筆，實現「家的幸福，盡在春福」企業理念。

與春福建設源於同門基因的煙波飯店集團，業績遍布新竹、台南、宜蘭、花蓮等共10家飯店，以「一館一特色」帶來旅行文化體驗；並不斷創新求變。春福建設承襲煙波飯店系統DNA，將住家導入「飯店宅」服務精神，把星級待客之道運用在住宅物業上，始終相信以客為尊，回家至上的真理，不管是軟服務或硬體設備，讓每一位住戶感受到舒適、自在的沉浸氛圍。除了在建築美學與服務上追求盡善盡美，在個案完工前的客變階段，也是春福機構最珍惜的和客人面對面的機會，由現場工務人員第一線解答疑問，同時了解客人最在意的點，雙向溝通以達成共好共贏的進步文化，這也是品牌40年再提升的「5心服務」理念的實踐。

春福機構領先業界提出20項保證，包括防水保固10年、地壁磚保固5年、保證按圖施工透明化、保證建築圖尺寸透明化、保證確實掌握工程進度並定期報告、永續售後服務等，並加強6大售後服務流程，以長遠永續的心意和住戶交心。2024年除了持續佈局買地推案外，將建築版圖擴大至全台，期許春福機構從一個純粹的建設公司，轉變成一個綜合的企業機構，更希望蛻變成為一個能影響社會的永續企業，將希望社會「共好」的信念傳承。

2024年春福機構在台南市安南區長和路四段與鎮安路口規劃地上14層、地下3層「春福安安」建案，因應台灣進入地震好發期，特別加強建築結構設計，室內採輕隔間牆減少荷重，樓梯、電梯隔戶、RC外強鋼筋加密，作為防止地震第二道防線，連續壁工程深度達24公尺，厚度達60公分，B3-3F地基、低樓層的預拌混凝土度強度達5,000磅，3-6樓則為4,000磅混凝土、7-R1F層則採用3,500磅混凝土，建築規格符合國家級抗震標準，「春福安安」打造安全住家。

在地段上，「春福安安」具備：(1)約2分鐘漫步「雙公園」的綠憩加分優勢、(2)約3分鐘車程抵長安國小「學區宅」條件、(3)約5分鐘直上國道8，位居北外環第一圈等3大優勢，以區域親民價格享受快捷通勤科工區、台南科學園區的交通便利。2-3房、91戶住家、3戶店面的規劃，擁有戶量適中、居住單純的好管理宅邸條件，屬於「現在好買、將來增值好賣」的產品。公共設施有接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、親子遊戲區、信箱區、曬被區等，配備大雅廚具、林內三機、TOTO衛浴、Grohe、瑞士Laufen、Panasonic四合一暖風機等建材，都是好宅的標準配備，2字頭房價擁有正三房好宅，是首購族的優先選擇。