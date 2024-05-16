小滿開運五策略 加吃這食物還能旺事業

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開運策略這樣做，小滿成了好運滿貫的爆發點，貴人、事業、財富……滿滿滿。好運滿滿，幸福滿滿，荷包滿滿，貴人滿滿……..滿滿的心想事成，就在這一天。

小滿是夏季的第二個「節氣」，今年落在5月20日干支為「甲申」是「官印相生」的好日辰，再加上「六合吉星」照拂，化煞為權，升官發財，盡在日辰五行氣勢中等待我們取用。

小滿是四月的「中氣」，是個十分有意涵的「節氣」。《三禮義宗》「小滿為中者，物之生長小得並滿，故以小滿為名也。」《月令七十二候集解》「四月中，小滿者，物致於此小得盈滿。」就農務時序來說，小滿的含義在於夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，將要成熟，但還未成熟，亦即目前的「小滿」，迎接的自然是「大滿」，這是一種豐收的殷實期盼。

有意思的是，在廿四節氣中所有的「小」接著都會是「大」，如「小暑」接著是「大暑」，「小雪」則是「大雪」，而「小寒」之後是「大寒」，而「小滿」之後接的卻是「芒種」。這是一種「天道」的「物壯則衰」、「月滿則虧」、「水盈則溢」，壯盛之後的「物極必反」，因此最好的境界就是「小得盈滿」之後，還有逐步而來的豐盈空間的持續增長的謙沖自牧意境。

甲辰龍年的「小滿」在5月20日21時1分，農曆的四月十三日，其干支組合就具有「謙沖自牧」的意境。甲辰年己巳月甲申日乙亥時，除了是太歲「天地正合」的月份外，同時也是「月令六合」的日辰，再加上充滿生命力與人緣能量的「乙亥時」，成為了絕佳開運的好「節氣」，事業、財富、健康、福氣、人緣…的能量，有機會透過「奇門遁甲」獲得提升。

一、旺事業

和氣生財，2024年的「小滿」正逢「平日」，這是個「平安順遂」的「平順日」。再加上「事業星」主事，早上巳時(9點至11點)是吉利的「六合時」，是實現理想的「夢想變現時」。上午9點15分往「正東方」出行，5分鐘後轉往「東北方」，5分鐘後再轉往「正北方」，在「正北方」的廟宇拜拜祈福，可讓事業順心如意，興盛繁榮。不方便出行，則在室內面象「正北方」冥想，同樣可以達到祈福的效果。

另外，在居家和辦公室的「正北方」擺放「陰陽水」，對於「小滿」這一天具有「化煞為權」提升事業「權柄」的效果。白色與金黃色是旺事業的吉利色系，衣服配件用之大吉。

另外「吃得苦中苦，方為人上人」，想旺事業這一天一定要吃的一項食物就是苦瓜。

二、招財富

由於「偏財祿星」重現的緣故，5月20日這一天是「偏財星」超旺，風水布局對了，再加上奇門遁甲的時空並用運作，正逢「小滿」的這一天想不富都難。

「五鬼運財」是【奇門遁甲】最為神秘，也是「小滿」這天最為有效的旺財法，只因為「小滿」這一天的「偏財祿星」如影隨形的日辰。時間：戌時(19點至21點)。方位:東北方。

將「東北方」的「聚寶盆」內添加早上拜拜所換來的錢母，還未擺放「聚寶盆」的人則開始擺放。製作方法，使用大肚收口的陶瓷甕，內置100個硬幣(1元至50元)都需要代表大小通吃。再於盆內擺放一顆水晶礦石則「五鬼運財術」圓滿完成。而畫龍點星的水晶礦石，則以「黃金」材質的「金幣」最為理想，而「墨翠」所製成的「黃金回頭祿」五鬼旺財能量最強。再噴灑「天然精油」或「九紫香氛」，更具有財神旺財的神效。

三、家庭健康

擁有「六合及星」照拂的「小滿」，又遇到「平日」，對於家庭運勢的平穩而言，是個千載難逢的「平安日」。平安就是福，家庭充滿和樂，家人的健康也受到了「福氣星」的照拂。

「戌時」在居家的「正北方」，插一枝香水百合，引動「大財富星」的能量，旺宅、旺財而讓「病符星」的厄勢力得到化解。

四、貴人福氣

甲辰龍年的「小滿」是「甲辰年，己巳月，甲申日，乙亥時」，是個[「太歲財富氣」與「日辰官貴氣」共振的日辰，換個角度來說，那就是所謂的「名利雙收」和「富貴併臨」。開運的時間是「午時」，方位則是「正南方」，對於20年「九紫運」的第一年來說，正符合「午山午向午來堂，大降值邊疆」的貴氣要件。

那就是在「午時」(11點15分至12點45分)將居家客廳或屋宅中樣，以及「正南方」的電燈同時點亮，並且保持明亮連續三天。由於「正南方」正巧是「九紫運」的「文昌星」，因此最好可以同時在這兩個地方噴灑精油或香氛，而柑橘香、花香、大地香、檀香、廣藿香與佛手柑是不可或缺的元素。

五、人緣

「小滿」的日辰干支是「甲申日」，而交接中氣的時間則是「乙亥時」，這是個「人緣磁場」超強的時辰，對於經商、業務、行銷的服務業來說，這是個提升人緣磁場「化小人為貴人」的重要機會。對於有意成家立業的人來說，「小滿」的圓滿更有助於幸福指數的提升。時間：亥時(21點至23點)。方位：西北方。

開運策略：在居家的「西北方」插4枝香水百合，以及噴灑精油與香氛，幸福圓滿的磁場隨即充滿。