蔡慶龍｜納入MSCI成份股 就是這一檔

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做生意成功要素之一，就是看見市場趨勢，滿足客戶需求，當專業與信任達到一個程度，你就是業界佼佼者，今天慶龍老師要跟大家討論的公司，其實就有這樣的特質，去年度台積電（2330）頒發2023年優良供應商獎項，成立超過50年的設備場志聖（2467）也在其中，拿下「卓越量產支援獎」以PCB起家的志聖，了解到PCB產業幾近飽和，當時就率先看好半導體先進封裝商機，披荊斬棘，並且在設備開發過程用最快速度回應客戶，不斷討論，塑造出使命必達的企業風氣，結合過去面板自動化經驗，製作出封裝相關設備（烤箱），直到現在，其實志聖（2467）還是不停針對客戶對相關設備新需求不停優化修正，這樣的「客製化」精神，讓志聖（2467）成為產業佼佼者。

AI商機讓先進封裝需求大增，志聖（2467）客戶訂單滿手，身為設備提供廠商志聖（2467）自然也因此受惠，已經切入CoWoS、SoIC供應鏈，產品有暫時性鍵合機、晶圓級真空壓膜機等等...，也提供之前輝達執行長黃仁勳提到的HBM（高頻寬記憶體）自動化烘烤設備，可以說在AI領域上，切入得很全面。昨（15日）天MSCI也特別公布最新半年度成份股調整，志聖（2467）也在其中，讓這二天股價大漲。

現階段AI商機就是包山包海，台股今天再創新高，這個過程類股會輪動輪漲，所以績優股要懂得逢低布局，漲上來再落袋。

※本資料由摩爾投顧分析師蔡慶龍提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。