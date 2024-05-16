便宜日圓投資潮！前十大日股基金日圓級別 Q1申購破百億

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日圓今年以來維持貶勢，繼4月底出現0.21價格，國內哈日族嗨翻，15日一度又跌到0.208，公民營銀行換匯再度爆量。法人指出，隨著國人手中日圓愈來愈多，日圓級別的日股基金成為最佳停泊站，統計第一季國人持有前十大日股基金日圓級別申購買盤已破百億，且在日股基金強力吸金下，今年以來包括美元、人民幣等國人境內五大外幣計價基金規模，僅日圓級別呈正成長，顯示便宜日圓投資潮正在湧現。

法人指出，以往投資人對於海外股市較少想到日股，但2022年以來日圓匯率大幅度貶值，日本製造業加速回流創造企業加薪，引領經濟成長進入正循環，推升日股表現改寫歷史新高，一度衝上4萬點，讓不少投資人開始關注進場機會，這時用手中的日圓就可以效法巴菲特策略，透過日圓級別日股基金參與日股行情。

日圓走貶不只助攻日股，也同步催化投資人「一邊撿便宜日圓，一邊投入日股」，統計國人持有規模前十大日股基金，今年以來累計申購已破百億，三月單月就達54億，其中規模最大的元大日本龍頭企業基金就獲9.2億申購，顯示便宜日圓所帶起的日股基金投資潮，不少投資人已趁勢掌握便宜日圓，投入更有成長潛力的日本市場。

從績效來看，目前規模逾460億元的元大日本龍頭企業基金日圓級別，今年以來一度來到近15％漲幅。市場看好隨著全球半導體景氣復甦，AI再加速推動半導體產業升級，日本半導體材料與設備的優勢供應鏈成長可期。

專家分析，日股制度面、政策面的革新漸獲成效，包含東京證交所推動的公司治理改革持續吸引外資流入，NISA新政上路推動日本券商新開戶數增3.2倍，據日經調查，目前日本股市已成為日本投資人最想增持的資產，加上美日強化結盟鞏固日本在全球半導體產業鏈上的重要角色，對於日股都是利多因子。